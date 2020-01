Ringer des KSV Witten überzeugen bei Westfalenmeisterschaft

Die Wittener Ringer sind gut ins neue Jahr gestartet. Bei den Westfalenmeisterschaften in Gütersloh standen die KSV-Kämpfer einige Male auf dem Treppchen.

Szabolcs Hatos-Dragut (86 kg) holte sich Platz eins mit zwei Schultersiegen und einer technischen Überlegenheit. Ufuk Canli stand ihm in nichts nach und gewann (92 kg) ebenfalls seine Kämpfe vorzeitig und verwies seinen Vereinskameraden Nick Jacobs auf Platz zwei.



Wittener Talente erklimmen das Podest

In der A-Jugend holte Ben Schaller mit zwei Schultersiegen und zwei Niederlagen den zweiten Platz. In der Gewichtsklasse bis 48 kg starteten mit Romeo Bernhardt und Muslim Dzortov gleich zwei KSV-Vertreter. Bernhardt landete drei Erfolge, musste sich im entscheidenden Duell aber seinem Widersacher knapp mit 6:8 geschlagen geben. Dzortov wurde am Ende Vierter.

Die meiste Arbeit hatte Nur-Magomed Suleymanov (62 kg). Er musste gleich fünf Mal auf die Matte: Dreimal gewann er, landete dann aber nach zwei Niederlagen auf Platz drei. Ümitcan Tasdemir (68 kg) setzte sich gegen seine beiden Widersacher durch und sicherte sich Rang eins. Die C-Jugendlichen Mika Noel Labes (42 kg) und Kamil Gereev (58 kg) räumten jeweils Platz eins ab. Labes musste dabei vier Mal an den Start, holte drei Schultersiege und eine technische Überlegenheit. Gereev hatte wenig Mühe zum Schultersieg zu gelangen.

Sechs Wittener starten in der D-Jugend

Bei den D-Jugendlichen waren sechs Wittener am Start. Muhammed Asim Kaymak (23 kg) holte Silber mit zwei Erfolgen und einer Schulterniederlage. Jan Ole Labes (31 kg) und Ilias Stuckas (33 kg) mussten beide je dreimal kämpfen, gewannen zwei Duelle und standen somit auf dem zweiten Platz. Tyler Herzog (41 kg) holte Platz eins.