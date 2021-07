Rhein-Herne Kanalmarathon: Andreas Giesberg wird nicht müde

Witten. Ultraläufer Andreas Giersberg von FunVorRun Witten bekommt nicht genug. Zum sechsten Mal finishte er bereits den Rhein-Herne Kanalmarathon.

Keine Frage, dieser Mann muss besondere Gene haben. Während der gemeine Läufer zwei bis drei Marathonläufe im Jahr verkraftet – mehr empfiehlt auch die Fachliteratur nicht – sind es bei Andreas Giersberg auch schon mal zwei an einem Wochenende.

Zum Erstaunen seiner Lauffreunde von FunVorRun Witten findet sich der Ultraläufer nicht selten dann am folgenden Montag am Lauftreff auf dem Lohmann-Parkplatz an der Lakebrücke ein, um noch mal ein Stündchen auszulaufen.

Andreas Giesberg hat seine Serie ausgebaut

Als jetzt der Rhein-Herne Kanalmarathon zwischen Bottrop und Oberhausen zum sechsten Mal rief, hob natürlich auch Andreas Giersberg wieder seine Hand. Der Termin stand lange vorher schon in seinem Kalender, hatte er doch auch bei den anderen fünf Läufen regelmäßig seine Laufschuhe zum Start über 50 Kilometer geschnürt.

Für einen kurzen Moment hatte der Bochumer noch überlegt, ob er dieses Mal statt der 50 Kilometer-Distanz nur einen Marathon über 42,195 Kilometer laufen sollte.

Doch das war ihm dann doch nicht genug. Nach sieben Runden mit 37 Mitstreitern auf altbekannten Wegen bei hoher Luftfeuchtigkeit war dann auch – wenig verwunderlich – die sechste 50 Kilometer-Strecke geschafft.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte der FunVorRun-ler nach dem Lauf. „Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als würde ich in der Sauna laufen. Zum Glück habe ich es dann aber noch vor dem großen Unwetter ins Ziel geschafft.“

Mit seiner Zeit von 5:08 Stunden zeigte sich der Läufer zufrieden.

