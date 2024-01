Rekordjäger: Wittener Andreas Bremer läuft den 500. Marathon

Odenthal/Witten. Es macht ihm weiterhin Spaß, seinen Körper dieser Tortur über 42,195 Kilometer zu unterziehen: Andreas Bremer vom PV Triathlon TG Witten machte sich kurz vor den Feiertagen noch selbst ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk: Er lief beim 23. Schöllerhof-Marathon in Odenthal zum 500. Mal einen Marathon oder sogar mehr.

Damit ist der 67-jährige Wittener die unangefochtene Nummer eins der Ruhrstadt und deren Umgebung. Angefangen hat für Bremer alles schon 1987 in Frankfurt, als er sich zum ersten Mal an die Marathon-Distanz heranwagte. Bei seinem vierten Marathon 1988 in Berlin lief er bereits eine Zeit von bemerkenswerten 3:03 Stunden, und auf diesem Niveau blieb es für ihn viele Jahre lang.

Abenteuerlich hohe Startgelder halten Bremer von Großveranstaltungen fern

Inzwischen legt er auf schnelle Zeiten kaum noch gesteigerten Wert, es kommt ihm vielmehr darauf an, die Natur in der jeweiligen Gegend in vollen Zügen zu genießen. Laufen bedeutet für den Wittener nach wie vor pure Lebensfreude, deswegen nimmt Bremer auch kaum noch an großen Laufevents teil, wo teilweise Startgelder in abenteuerlicher Höhe verlangt werden; auch schon mal 300 Euro, wo für Bremer der „Spaß am Laufen“ allemal aufhört.

Auch ist bei vielen größeren und auch kleineren Veranstaltungen dieser Art keine Nachmeldung mehr möglich, auch dort wird man Andreas Bremer vergeblich an der Startlinie suchen. Größtenteils nimmt er nur noch Angebote des 100-Marathon-Clubs Deutschland wahr, dessen elitärem Kreis er selbstverständlich schon seit geraumer Zeit angehört. Seit seinem 300. Marathon ist der Wittener auch in der von Japan geführten Marathon-Weltrangliste vertreten.

Langjähriger BVB-Anhänger bricht mit seiner alten Liebe

Früher hat Andreas Bremer auch selbst Fußball gespielt (TuS Ruhrtal, TuRa Rüdinghausen), ist seit Jahrzehnten eingefleischter Fan von Borussia Dortmund gewesen. Doch seit der BVB am 27. Mai des vergangenen Jahres die Meisterschaft so leichtfertig mit dem 2:2 daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 verspielt hat und somit hunderttausenden Fans vor den Kopf gestoßen hat, kann sich Bremer mit dem Großkonzern BVB nicht mehr identifizieren.

Er läuft seine Marathons nach Möglichkeit in näherer Umgebung, denn nur um die besagten 42,195 Kilometer zu laufen, sich in einen Flieger setzen zu müssen, käme für ihn als Umweltaktivist des überparteilichen Personenwahlbündnisses AUF Witten (www.auf-witten.de) überhaupt nicht infrage.

Andreas Bremer absolviert zwischendurch auch gerne mal kürzere Läufe über fünf oder zehn Kilometer und kommt mit seinen Triathlonwettkämpfen (u. a. hat er schon Ironman-Wettbewerbe hinter sich gebracht) auf insgesamt über 1400 sportliche Einsätze - ein Ende ist derzeit nicht abzusehen.

Seinen 400. Marathon hatte der Wittener Andreas Bremer 2021 in Hamburg hinter sich gebracht. Foto: WAZ

