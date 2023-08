RC Witten: Julia Irmler Elfte bei der Wetter-Chaos-WM

Paris (F). Heftige Sturmböen an der Regattastrecke der Junioren-WM in Paris: Julia Irmler (RC Witten) mit dem Doppelzweier schon im Vorlauf mit Problemen.

Mit der Junioren-Weltmeisterschaft in der französischen Hauptstadt stand für Julia Irmler vom Ruder-Club Witten der Saisonhöhepunkt auf dem Programm. Gemeinsam mit ihrer Doppelzweier-Partnerin Lea Berkemeyer vom RC Hansa Dortmund bekam sie es in Paris mit 23 gegnerischen Booten zu tun, landete am Ende auf dem elften Rang.

Traditionell finden die Junioren-Weltmeisterschaften im vorolympischen Jahr auf den Regattastrecken der folgenden olympischen Spiele statt. Das fünfwöchige Trainingslager zur unmittelbaren Wettkampfvorbereitung in Berlin-Grünau startete für Julia sehr holprig. Da ihr bisheriger Trainer ein anderes Boot auf die WM vorbereiten sollte, wurde den beiden Aktiven aus dem Revier ein neuer Trainer zugewiesen. Zudem fiel Lea Berkemeyer krankheitsbedingt über eine Woche aus, und so musste Julia Irmler probieren, ihre gute Form im Doppelzweier zusammen mit der Ersatzfrau zu halten.

Wittenerin beeindruckt von der Atmosphäre an der Regattabahn

Nach der Genesung von Lea verlief das weitere Trainingslager jedoch sehr gut, sodass beide optimal vorbereitet nach Paris reisten. „Es war sehr beeindruckend, in Paris anzukommen und das erste Mal den Regattaplatz zu betreten und die Teams der anderen Nationen zu sehen und verschiedenste Sprachen zu hören. Zudem waren der Regattaplatz und die Strecke sehr imposant. Es war überall präsent, dass hier nächstes Jahr etwas noch Größeres veranstaltet werden wird“, so Julia Irmler zu ihren Eindrücken.

Vor den Wettkämpfen gab es jedoch einen weiteren Dämpfer für die Aktiven. Im Wetterbericht kündigte sich für die Wettkampftage schlechtes Wetter mit Sturmböen von bis zu 70 km/h an. Das Organisationskomitee entschied sich, die Regatta von fünf auf nur drei Wettkampftage zu kürzen und behielt sich weitere spontane Änderungen im Zeitplan vor. Diese neue Situation verlangte den Sportlerinnen und Sportlern ihre absolute Professionalität ab.



Probleme mit den Bedingungen verhindern bessere Platzierung

Der Vorlauf von Julia und Lea fand bei Schiebesturm und hohem Wellengang statt. „Wir hatten große Probleme mit den Bedingungen und haben nicht richtig ins Rennen gefunden“, so die Wittenerin. Am Ende reichte Platz vier nicht für den direkten Einzug ins Halbfinale. Im Hoffnungslauf lief es dann bedeutend besser. Mit Platz zwei zogen Irmler/Berkemeyer ins Halbfinale um die Finals A oder B ein. Dabei trennten sie im Ziel auch nur sechs Sekunden von den Britinnen, die später die WM gewannen.

Demnächst wird Julia Irmler (li., hier mit Annika Steinau) als Stipendiatin an der Uni von Berkeley ihren Sport ausüben. Foto: Detlev Seyb

Bei den unverändert schwierigen Bedingungen reichte es für dann aber nur für den letzten Platz im Halbfinale und somit den Einzug ins B-Finale. Dort sprang aber auch nur Rang fünf und insgesamt WM-Platz elf heraus. „Wir sind zufrieden mit unserer Leistung. Das Feld war mit einigen Booten, die schon auf A-Weltmeisterschaften gestartet waren, extrem gut besetzt. Die Bedingungen haben uns nicht in die Karten gespielt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir das Maximum herausgeholt haben“, resümierte Julia Irmler ihre erste WM-Teilnahme.



Und auch in Zukunft hat die frisch gebackene Abiturientin Spannendes geplant. Sie wird ab dem Herbst zum Studieren und Rudern an die amerikanische Eliteuniversität in Berkeley (University of California) gehen. Diese Möglichkeit ist auch ein Verdienst ihrer bisherigen Erfolge im Rudersport.

