Rabenschwarzer Pokalabend für den TuS Bommern

Der jüngste Negativlauf der Handballerinnen vom TuS Bommern hat sich unter der Woche auch im Kreispokal fortgesetzt. Beim Landesligisten TV Wattenscheid 01 schied die Mannschaft von Rolf Albus und Katja Niehörster nach einer über weite Strecken indiskutablen Leistung aus. Mit 26:34 (15:18) unterlagen die Wittenerinnen, die obendrein weitere Verletzte zu beklagen haben.

„Das war für uns natürlich eine absolute Katastrophe“, gab Trainerin Katja Niehörster zu Protokoll. Die Niederlage war für sie unterm Strich nicht ganz so dramatisch - weit schwerer wog der vermutlich langfristige Ausfall von Marta Wozniak. Die Ex-Riemkerin war erst vor rund einem Monat zum Team gestoßen, sollte eine entscheidende Rolle beim Verbandsligisten übernehmen. Doch Mitte der ersten Halbzeit erwischte eine Wattenscheiderin sie übel am Knie - mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde die junge Frau vom Platz getragen.

Nach der 14:11-Führung geht nicht mehr viel zusammen

Zu diesem Zeitpunkt war für den TuS Bommern im Pokalduell mit den selbstbewusst aufspielenden Gastgeberinnen noch alles drin. Fast durchweg lagen die TuS-Damen in den ersten gut 20 Minuten in Front, zwischenzeitlich erarbeiteten sie sich einen Drei-Tore-Vorsprung (6:3; 14:11). Vor allem Josefine Bernstein und Nina Hillebrecht im linken Rückraum machten da mit starken Abschlüssen auf sich aufmerksam. Doch nach Wozniaks Ausscheiden kippte die Partie - in den verbleibenden acht Minuten bis zum Seitenwechsel gelang Bommern kein einziger Treffer mehr, Wattenscheid indes glich nicht nur zum 14:14 (25.) aus, sondern erspielte sich bis zum Seitenwechsel ein Drei-Tore-Polster.

Erst verletzt sich Wozniak, dann auch noch Bernstein

Schockmoment für die Damen des TuS Bommern: Marta Wozniak (am Boden) bleibt nach einem Zusammenprall mit Schmerzen im linken Knie liegen. Foto: Oliver Schinkewitz

Nach der Pause war der Faden bei den Wittenerinnen dann endgültig gerissen - lediglich ein Treffer in den ersten zehn Minuten war viel zu wenig, um die vom Ex-Herbeder Carsten Gerhartz betreuten Wattenscheiderinnen in ihrem Tatendrang zu bremsen. Die Schwestern Carolin und Veronika Stallmann brachten es von den Halbpositionen insgesamt auf 15 Treffer, ragten aus einem gut harmonierenden Team heraus. Beim TuS Bommern hingegen war vieles nur noch auf Einzelaktionen ausgelegt, erst in der Schlussphase (nach dem 20:30/53.) waren die Aktionen wieder etwas durchdachter, so dass sich die Niederlage noch in Grenzen hielt. Ärgerlich für den TuS: Auch Josefine Bernstein verletzte sich noch, konnte nach einer Knöchelblessur nicht mehr mitmischen. Insgesamt ein rabenschwarzer Abend.

TuS: Biniasch, Grabe; Hallfarth, Menne (1), Wozniak, Schneider, Bernstein (5/1), Wenzel (2), Berger (3), Schmidt (6), Hillebrecht (5), Striebeck (4/1), Kömmelt.