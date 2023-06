Witten. Westfalenpokal 2023/24: Der Kreispokalsieger aus Witten ist ebenso dabei wie Arminia Bielefeld oder Wattenscheid 09. Alle Infos zur ersten Runde.

Arminia Bielefeld, Preußen Münster, Wattenscheid 09 – und der SV Bommern. Der Wittener Dorfklub hat sich mit dem Sieg im Kreispokalfinale vor einigen Wochen nicht nur einen neuen Eintrag im Briefkopf gesichert, sondern auch einen Platz im Konzert der großen Namen des westfälischen Fußballs, dem Krombacher-Westfalenpokal.

Wie der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen nun bekanntgegeben hat, wird am nächsten Donnerstag in Kaiserau die erste Runde ausgelost, 64 Vereine sind insgesamt dabei. Bommerns Trainer Jörg Silberbach sagt: „Mein Traumgegner wäre Preußen Münster. Aber auch Wattenscheid 09 wäre gut, wo mein Freund Christian Britscho der Cheftrainer ist.“ Die Erstrundenpartien sollen zwischen 30. Juli und 6. August ausgetragen werden, letzteres Datum ist der Sonntag vor dem Saisonstart.

Westfalenpokal: Verband präsentiert neuen Modus

Wen die Bommeraner am Ende ziehen, hängt auch vom Modus ab, den der Verband wählt. Kommende Woche wird nämlich der komplette Turnierbaum bis zum Halbfinale ausgelost. Die 64 Mannschaften werden dazu in vier Gruppen eingeteilt, in dieser Gruppe wird im K.O.-Modus dann jeweils ein Halbfinalist ausgespielt. Am Donnerstag geht es also nicht nur um den Erstrundengegner, der SVB kennt nach der Auslosung auch alle möglichen Konstellationen und Gegner bis inklusive Viertelfinale.

Der Modus mit vier Gruppen ist neu, zuletzt hatte der Verband zwei Gruppen gebildet, nach regionalen Gesichtspunkten. Es ist wahrscheinlich, dass die räumliche Verteilung auch in diesem Jahr die Grundlage für die Aufteilung ist, um weite Fahrten zu vermeiden. Je nach Gruppeneinteilung wäre zum Beispiel ein Bommern-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld damit von vornherein ausgeschlossen, Ruhrgebiets-Duelle zum Beispiel mit Wattenscheid 09, Bövinghausen oder dem ASC Dortmund wären wahrscheinlicher.

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld spielt im Westfalenpokal mit. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Offen ist, wie der Verband dabei berücksichtigt, dass die Dritt- und Regionalligisten alle aus dem Norden und Osten des Verbandsgebiets kommen.

Mehrere Kreisligisten sind im Lostopf

Bommerns Trainer Silberbach geht auf jeden Fall von einem Heimspiel aus – und als Bezirksligist stehen die Chancen dafür auch gut, wobei die Wittener nicht der klassentiefste Klubs sind. Aus der A- und B-Liga haben sich etwa qualifiziert Cheruskia Laggenbeck (Ibbenbüren), DJK Mellrich (Anröchte) und VfJ Lippborg (Soest). Und der 1. FC Kaan-Marienborn nimmt als C-Ligist teil – Kaan hat sich bekanntlich aus der Regionalliga zurückgezogen, als Regionalligist des Vorjahres aber einen Startplatz im Westfalenpokal sicher.

Im Topf liegen die Drittligisten Bielefeld, Münster und Verl, dazu alle westfälischen Regionalligisten und besten Oberligisten der Vorsaison, zum Beispiel Wattenscheid 09 und der TuS Bövinghausen. Ebenfalls qualifiziert sind alle Meister von der Bezirks- bis zur Westfalenliga, etwa der FC Altenbochum und die SpVgg Erkenschwick sowie die Mannschaften, die sich über die Kreispokal-Wettbewerbe qualifiziert haben – so wie Bommern.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Alle Neuigkeiten zum Sport in Witten finden Sie hier

Alle Teilnehmer im Überblick:

3. Liga: Preußen Münster, Arminia Bielefeld, SC Verl

Preußen Münster, Arminia Bielefeld, SC Verl Regionaliiga: SV Rödinghausen, FC Gütersloh, SV Lippstadt, SC Wiedenbrück, RW Ahlen, SF Lotte

SV Rödinghausen, FC Gütersloh, SV Lippstadt, SC Wiedenbrück, RW Ahlen, SF Lotte Oberliga: Wattenscheid 09, Westfalia Rhynern, TuS Bövinghausen, ASC 09, Victoria Clarholz, SpVgg. Erkenschwick, Türkspor Dortmund, SpVgg Vreden, SG Finnentrop-Bamenohl

Wattenscheid 09, Westfalia Rhynern, TuS Bövinghausen, ASC 09, Victoria Clarholz, SpVgg. Erkenschwick, Türkspor Dortmund, SpVgg Vreden, SG Finnentrop-Bamenohl Westfalenliga: RW Maaslingen, Westfalia Soest, SpVgg Herne-Horsthausen, SG Bockum Hövel, SC Neheim, Hombrucher SV, RSV Meinerzhagen, Delbrücker SC, SV Mesum

RW Maaslingen, Westfalia Soest, SpVgg Herne-Horsthausen, SG Bockum Hövel, SC Neheim, Hombrucher SV, RSV Meinerzhagen, Delbrücker SC, SV Mesum Landesliga: SVKT 07 Minden, FSC Rheda, TSV Oerlinghausen, TuS Sundern, SV Ottfingen, VfB Westhofen, SF Ostinghausen, TuS Hannibal, Vestia Disteln, FC Altenbochum, Vorwärts Epe, Ibbenbürener SpVg, SuS Westenholz, Post Detmold, YEG Hassel, FC Kaunitz, SpVg Hagen 11, SV Wanne 11, RW Erlinghausen, BSV Menden, TuS Tengern, FC Bad Oeynhausen, Borussia Münster, Westfalia Langenbochum

SVKT 07 Minden, FSC Rheda, TSV Oerlinghausen, TuS Sundern, SV Ottfingen, VfB Westhofen, SF Ostinghausen, TuS Hannibal, Vestia Disteln, FC Altenbochum, Vorwärts Epe, Ibbenbürener SpVg, SuS Westenholz, Post Detmold, YEG Hassel, FC Kaunitz, SpVg Hagen 11, SV Wanne 11, RW Erlinghausen, BSV Menden, TuS Tengern, FC Bad Oeynhausen, Borussia Münster, Westfalia Langenbochum Bezirksliga: ASK Ahlen, Spvg. Steinhagen, SV Bommern, Eving Selimye Spor, SG Herringhausen/Eickum, Spvg Brakel, TuS Lipperreihe, Fortuna Freudenberg, SVE Heessen

ASK Ahlen, Spvg. Steinhagen, SV Bommern, Eving Selimye Spor, SG Herringhausen/Eickum, Spvg Brakel, TuS Lipperreihe, Fortuna Freudenberg, SVE Heessen Kreisliga A: DJK Spvg Mellrich, Cheruskia Laggenbeck

DJK Spvg Mellrich, Cheruskia Laggenbeck Kreisliga B: VfJ Lippborg

VfJ Lippborg Kreisliga C: 1. FC Kaan-Marienborn

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten