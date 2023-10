Premierensieg für SV Bommern - gegen neun Gegnerinnen

Brachte ihr Team vom SV Bommern mit 2:1 in Führung: Mandy Hoang (2. von re.) brach den Bann in Halbzeit zwei gegen den SSV Rhade II.

Witten. Aufsteiger SV Bommern hat den ersten Saisonsieg an Land gezogen. Allerdings war der Gegner nicht komplett. Hammerthaler SV geizt mit Toren.

Am zehnten Spieltag ist der Knoten bei den Bezirksliga-Frauen des SV Bommern 05 endlich geplatzt. Dass es aber überhaupt zum ersten Sieg reichte, lag vor allem wohl auch daran, dass der Gegner kein komplettes Team aufs Feld stellen konnte. Der Hammerthaler SV kommt daheim in einem mittelprächtigen Spiel nicht über ein Remis hinaus.

SV Bommern 05 - SSV Rhade II 3:1 (1:1). Die zuvor noch sieglosen SVB-Frauen um Trainer Olaf Kunstmann wunderten sich schon sehr, als sie sahen, mit wem sie es da am Sonntag zu tun hatten. Gerade mal neun Spielerinnen bekam die Regionalliga-Reserve des Clubs aus Dorsten zusammen. Und doch tat sich Bommern anfangs enorm schwer gegen die konsequent verteidigenden SSV-Damen. Die sogar einen Nadelstich setzten, nach vier Minuten das 1:0 erzielten.

„Zum Glück haben wir dann schnell ausgeglichen“, so Kunstmann zum 1:1 von Aurora Rexhepi (7.). Weitere Top-Gelegenheiten aber ließ der Aufsteiger unkonzentriert verstreichen. „Wir haben mehrfach Latte und Pfosten getroffen - die Nervosität vor dem Tor ist weiterhin ein Problem“, so der Coach. Der bis zur 65. Minute warten musste, ehe Mandy Hoang ihr Team mit dem 2:1 erlöste. Mia Kunstmann legte dann noch den 3:1-Endstand nach.

SVB: Uhlmann; Schlott, Walper, Szymanski, Mette, Dust, Tchapda, M. Hoang, J. Hoang, Rexhepi, D. Kunstmann (Ersatz: M. Kunstmann, Ruhnau).

Torfolge: 0:1 (4.), 1:1 Rexhepi (7.), 2:1 M. Hoang (65.), 3:1 M. Kunstmann (79.).

Hammerthaler SV - Fort. Seppenrade 0:0. Schon das dritte Remis in Serie erspielten die HSV-Frauen. Besonders großen Reiz hatte die Begegnung laut Trainer Mehdi Amouchi nicht. „Wir waren zwar überlegen, aber insgesamt gab es kaum Torchancen.“ Seppenrade versuchte es oft mit langen Bällen, wurde damit aber nicht zwingend. „Das war ein typisches 0:0, das war am Ende ein gerechtes Ergebnis“, so der Hammerthaler Coach, dessen Team nun seit fünf Punktspielen ungeschlagen ist.



HSV: Hantke; Benking, Dahlhaus, Ader, Scherf, Ringens, Frohn, Sell, S. Schwartz, von Kölln, Suka.

Tore: Fehlanzeige.

