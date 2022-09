Pokalturniere bei der SU Annen: Dauerbrenner räumen ab

Witten. Nach langer Pause wieder Tango und Wiener Walzer am Kälberweg. Die Sport-Union Annen richtete acht hochkarätige Senioren-Pokalturniere aus.

Erstmals nach der Corona-Pause lud die Tanzsport-Abteilung der Sport-Union Annen wieder zu Pokalturnieren in den Ballsaal des Sportzentrums am Kälberweg. Die zahlreichen Seniorenpaare zeigten in den verschiedenen Alters- und Leistungsklassen in angenehmer Atmosphäre gute Leistungen.

Die Verantwortlichen der gastgebenden SU Annen waren froh, mal wieder als Turniergastgeber in Erscheinung treten zu können. Zwar waren die Teilnehmerfelder noch nicht wieder ganz so üppig bestückt wie in der Zeit vor dem Einsetzen der Corona-Pandemie, doch dem guten Niveau der einzelnen Wettbewerbe in der Standardsektion tat das keinen Abbruch.

Auch Paare aus Baden-Württemberg und Hamburg in Witten dabei

Wie gut der Ruf der Pokalturniere bei der Sport-Union ist, zeigte die Tatsache, dass u. a. neben den vielen Paaren aus Nordrhein-Westfalen auch Tanzsportler/innen aus Hamburg, Hessen oder Baden-Württemberg nach Witten gekommen waren. Den ersten Turniersieg am Kälberweg sicherte sich ein Paar vom TZ Niederrhein. Weitere Trophäen der SUA gingen im weiteren Verlauf nach Düsseldorf, Recklinghausen, Coesfeld und Köln.



Zum Abschluss und zum sportlichen Höhepunkt des Tages folgten dann am späten Nachmittag die Turniere in der Sonderklasse der Senioren IV und V. Gerade das Starterfeld bei den Senioren IV war durchaus hochkarätig. Am Ende triumphierten wie schon so oft Heinrich und Monika Schmitz vom TSC Grün-Gelb Erftstadt. Bereits zum neunten Mal holten sie sich einen der SUA-Pokale, sind immer wieder gerne zu Gast in Witten. In der Klasse der Senioren V, die es erst seit zwei Jahren gibt, setzten sich am Ende Herbert und Christiane Wojtera vom TTC Rot-Gold-Köln durch.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten