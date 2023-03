Platz gesperrt: Partie des SV Herbede in Linden fällt aus

Ihm und seinem Team bleibt am Donnerstag ein Spiel auf tiefem Geläuf in Bochum-Linden erspart. Gavin Hope (re.) vom SV Herbede.

Herbede. Aufgrund der widrigen Platzverhältnisse wurde das Bezirksliga-Punktspiel des SV Herbede in Bochum-Linden erneut abgeblasen.

Damit war eigentlich schon zu rechnen. Das für Donnerstag angesetzte Nachholspiel in der Bezirksliga zwischen dem CSV SF Linden und dem SV Herbede fällt erneut aus. Die Platzanlage in Bochum ist aufgrund der Witterung weiterhin gesperrt.

Diese Mitteilung erreichte den SV Herbede am Mittwoch gegen Mittag, so dass die Wittener Verantwortlichen nun den eigentlichen Spieltag anders verplanen können. Immerhin steht am kommenden Sonntag, 12. März, das wichtige Lokalderby in der Liga beim Nachbarn TuS Heven 09 an.



Dort wollen die Herbeder die nächsten Punkte auf dem Weg zum baldigen Klassenerhalt sammeln. Zuletzt gewann das Team von Jan Kastel daheim mit 4:0 gegen den TuS Hattingen.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten