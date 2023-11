Phänomenal! Lotta Englich feiert gleich fünf Schultersiege

Berlin. Turnier in Berlin-Adlershof: Die 16-jährige Lotta Englich vom KSV Witten sichert sich zwei Titel. Opa Detlef spricht von einer Art Kurzarbeit.

Während ihr Bruder Noah am Samstag in der Husemann-Sporthalle mit den Bundesliga-Ringern des KSV Witten beim 15:12 über den ASV Urloffen den ersten Saisonerfolg feierte, trumpfte Lotta Englich in der Hauptstadt auf. In der Berlin legte die 16-jährige KSV-Ringerin einen sehr eindrucksvollen Aufritt hin: fünf Kämpfe, für Schultersiege – und das bedeutete gleich zwei Triumphe.

Das 16. Internationale Frauen- und Mädchen-Vereinsturnier, das der SV Luftfahrt in der Merlitzhalle in Adlershof veranstaltete, war für die jungen Akteurinnen aus Deutschland, Europa und den USA eine Standortbestimmung zum Jahresende. Und in der Mannschaft des Ringerverbandes NRW stand Lotta Englich, die gleich zweimal startete. Zunächst kämpfte die KSV-Athletin in der 73-Kilo-Klasse der U-17-Mädchen, einen Tag später war sie in der 76-Kilo-Kategorie der U-20-Ringerinnen auf der Matte.

KSV Witten: In der U-17-Konkurrenz landet Lotta Englich drei Siege

Am Samstag musste Lotta Englich drei Kämpfe bestreiten. „Es war eine Art Kurzarbeit“, sagte Opa Detlef Englich, der Vorsitzende des KSV Witten. Gegen die Mainzerin Ewgenija Fischer, Sophie Handtmann aus Berlin und die Polin Oliwia Delong benötigte die Wittenerin insgesamt weniger als zwei Minuten, um als 73-Kilo-Siegerin der U-17-Klasse festzustehen.

Für zwei spektakuläre Kämpfe entschied sich Lotta Englich auch am Sonntag und „setzte sich gegen international durchaus erfolgreiche Athletinnen durch“, sagte Detlef Englich. Zunächst besiegte sie die Polin Patrycja Cuber, die in diesem Jahr bei den U-20-Europameisterschaften die Silber-Medaille gewonnen hat, auf Schultern, nachdem sie bereits mit 6:2 geführt hatte.

Lotta Englich schultert Julia Lötscher nach einer 6:0-Führung

Besser erging es danach auch der Schweizerin Julia Lötscher nicht, die 2023 Rang fünf bei den kontinentalen U-20-Titelkämpfen belegt hat. Vor ihrem Schultersieg hatte Lotta Englich bereits mit 6:0 in Führung gelegen.

15-12-Triumph! Der KSV Witten feiert den ersten Saisonsieg 15-12-Triumph! Der KSV Witten feiert den ersten Saisonsieg Nach der punktlosen Hinrunde starten die Bundesliga-Ringer des KSV Witten mit einem Sieg in die Rückrunde. 34 Fotos vom 15:12 gegen ASV Urloffen. Foto: Biene Hagel

Nach Ende des Turniers findet in Berlin nun ein einwöchiges internationales Trainingslager statt, zu dem Lotta Englich von Bundestrainer Christoph Ewald nominiert worden ist. (AHa)

