Oberliga-Team des BCC Witten teilt zweimal die Punkte

Witten. Ohne Sieg brachte der BCC Witten III die Oberliga-Partien gegen Bottrop-Weywiesen und Höntrop hinter sich. Das Verbandsliga-Quartett überzeugt.

Gleich zwei Heimspiele standen für den BCC Witten in der Dreiband-Oberliga auf dem Programm. Sowohl gegen den BC Weywiesen IV aus Bottrop als auch im Nachholspiel gegen den BC Höntrop II auf den eigenen Tischen kam man nicht über ein 4:4 hinaus.

Gegen den BC Weywiesen IV war Hakan Gülter am vierten Brett in 57 Aufnahmen mit 40:31 Sieger seiner Partie. In einer stark defensiv geführten Begegnung setzte sich dann Berkutay Göncüoglu mit 25:22 in 60 Aufnahmen durch. Diesen 4:0-Vorsprung konnten Kadir Kavak und Edwin Kurmann allerdings nicht in einen Sieg umwandeln.

Kavak unterlag am zweiten Brett klar mit 29:40 nach 49 Aufnahmen, und Kurmann zog am Spitzenbrett mit 26:40 in nur 40 Aufnahmen den Kürzeren.

Wittens Kadir Kavak rettet gegen Höntrop das Unentschieden

Auch im Nachholspiel gegen den BC Höntrop II mussten die Wittener Queue-Künstler die Punkte teilen. Am vierten Brett spielte Lütfi Kefeli für den an Position eins fehlenden Edwin Kurmann. Er unterlag in 56 Aufnahmen mit 32:40. Hakan Gülter an Brett drei stellte mit 27:22 in 60 Aufnahmen den vorübergehenden Gleichstand her.



Siegreich gegen Höntrop, aber gegen den BC Weywiesen zog er den Kürzeren: Kadir Kavak vom BCC Witten III. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Am zweiten Brett verlor dann Wittens Berkutay Göncüoglu seine Partie nach 46 Aufnahmen mit 31:40. Kadir Kavak sorgte am ersten Brett dann zumindest für das Unentschieden, als er sich mit 40:24 in 50 Aufnahmen durchsetzte.

In der Dreiband-Verbandsliga hatte der BCC Witten IV derweil keinerlei Probleme, sich beim BC Lindenhorst in Dortmund mit 8:0 zu behaupten. Auf den für die Gäste aus Witten sehr ungewohnten Tischen gingen alle Partien über die maximalen 50 Aufnahmen. Marc Dittfeld gewann an Position vier mit 15:10, Kurt Czerwanski ließ einen 22:17-Sieg folgen. Reiner Salz am zweiten Brett hatte beim 21:10 keinerlei Probleme. An Position eins schließlich sorgte Lütfi Kefeli mit 19:15 für den vierten Saisonsieg des BCC.

