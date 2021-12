Nikita Prohorov turnt sich nach Verletzung auf Rang zwei

Bettembourg. Nikita Prohorov aus Stockum musste sich von einer Verletzung erholen. Kurz danach war er aber direkt in Luxemburg in Einsatz und überzeugte.

Aufgrund einer Verletzung des Stockumer Jugendturners Nikita Prohorov, der sich beim Training einen Finger angebrochen hatte und einem Turner, der wegen Corona in Quarantäne gehen musste, wurde der Endkampf der DTL-Nachwuchsbundesliga für das Team des TZ Bochum/KTV Ruhr-West in Halle abgesagt. „Wir hätten aufgrund der Ergebnisse die große Chance gehabt, um den Titel zu kämpfen“, so Trainer Shalva Dalakishvili.

Umso erfreulicher war dann noch der Einladungs-Wettkampf des Christmas Gym Cup in Bettembourg/Luxemburg, an dem das Team TZ Bochum/KTV Ruhr-West in der Kategorie Schüler mit sechs weiteren Mannschaften startete. Sowohl im Team-Wettkampf konnte Bochum/Ruhr-West mit 206,566 Punkten sich deutlich vor der Turnakademie Region Zwolle mit 191,70 Punkten, dem TZ Saarländischer TB mit 181,317 Punkten und der restlichen Konkurrenz durchsetzen. In der Einzelwertung siegte Florian Grela (TZ Bochum/Ruhr-West) mit 74,033 Punkten vor Nikita Prohorov mit 72,75 Punkten sowie Wouter Speerstra (Turnakademie Zwolle) mit 65,883 Punkten.

Nikita Prohorov zeigt am Seitpferd seine beste Leistung

Nikita Prohorov der am Seitpferd seine beste Leistung mit 12,50 Punkten zeigte, war durch seine Verletzung leicht eingeschränkt, freute sich aber dennoch über seinen Erfolg mit dem Team zum Schluss des Jahres.

Peter Dekowski, der zweite Vorsitzende des TZ Bochum stellte fest: „Trotz der Verletzung zum Ende des Jahres dürfen die Turner des TZ Bochum mit den Top-Leistungen bei den Deutschen Jugendmeisterschaften und beim Deutschland-Pokal mit vielen Einzelerfolgen sowie der Nachwuchs-Bundesliga mit dem Gruppensieg sehr zufrieden sein.“

