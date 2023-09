Neuling HSG Annen-Rüdinghausen fährt zur „Wundertüte“

Den zweiten Saisonsieg in der Bezirksliga peilt Damencoach Henning Schierbaum von der HSG Annen-Rüdinghausen in Dortmund an.

Witten. Die Bezirksliga-Damen der HSG Annen-Rüdinghausen wollen ihren guten Start veredeln. Zuversicht herrscht beim Landesliga-Coach des ETSV Witten II.

Schaffen die bisher glücklosen Landesliga-Handballerinnen des ETSV Witten II den ersten Erfolg der neuen Saison? Besser ist die Lage bei der Bezirksliga-Sieben der HSG Annen-Rüdinghausen, die ihre bislang weiße Weste wahren will. Zudem müssen die Bezirksliga-Männer des TuS Bommern II zu einem Gegner, bei dem ein Wittener den sportlichen Ton angibt.

Ein ganz interessantes Duell erwartet die Bezirksliga-Herren des TuS Bommern II am Samstag (19.30 Uhr) beim HSC Haltern-Sythen II. Denn bei den Seestädtern steht mittlerweile der Bommeraner Damen-Coach Maurice Abstins als Trainer an der Linie - „da werden unsere Jungs doppelt motiviert sein“, so TuS-Spielertrainer Fabian Jung.

ETSV Witten II trifft auf ebenso noch punktloses Team aus Menden

Die Landesliga-Damen des ETSV Witten II hatten bislang noch kein Spielglück, verloren ihre ersten beiden Begegnungen. „Ich hatte ja gleich gesagt: Bis wir alles zusammengebaut haben, wird es Mitte der Rückserie sein“, so Trainer Holger Neitsch angesichts des personellen Umbruchs. Am Sonntag (14 Uhr, Kreissporthalle) geht’s gegen den Ex-Oberligisten SG Menden Sauerland.

„Wir müssen jetzt wieder ein wenig improvisieren, weil beide Kreisläuferinnen verhindert sind. Jetzt wird Jule Dominik an den Kreis müssen“, so der ETSV-Trainer. Da er aber Informationen gesammelt hat über Menden und sein Team zuletzt Fortschritte im Training machte, überwiegt bei Neitsch die Zuversicht. Zumal Anni und Verena Löffler mit an Bord sind.



Die Bezirksliga-Frauen der HSG Annen-Rüdinghausen sind am Samstag (18.30 Uhr) zu Gast beim ASC 09 Dortmund II. Für Trainer Henning Schierbaum ist dieser Gegner „eine Wundertüte.“ Bei der HSG sind gegenüber dem Auftaktsieg in Halingen mit Jana Bühren und Sarina Echterhoff zwei Außenspielerinnen wieder an Bord.

