Neue Funktion beim Turnerbund für Wittener Peter Dekowski

Witten. In diversen Gremien des Westfälischen Turnerbundes war der Stockumer Peter Dekowski bereits. Jetzt hat er im Verband eine neue Funktion inne.

Bei der Jahrestagung der Technischen Kommission für Gerätturnen im Westfälischen Turnerbund (WTB) mussten turnusgemäß ein neuer Vorsitzender sowie alle Beauftragten für die Leistungs- und Nachwuchsförderung sowie weitere wichtige Ämter besetzt werden. Dabei wurde Peter Dekowski, langjähriger Trainer und Sportwart beim TuS Stockum sowie Stützpunktleiter des Turnzentrums Bochum/Witten, als Beauftragter für den die Leistungs- und Nachwuchsförderung gewählt.

Dekowski, der seit Jahren den verschiedenen Gremien auf Verbandsebene angehört, folgt damit auf Erich Hinrichs, der sich nach sieben Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Kommissarisch war Dekowski bereits seit einiger Zeit für den männlichen Bereich im Fachverband tätig. Nun gehört er der neuen Technischen Kommission Gerätturnen an. Eric Hinrichs und Dominik Reichert (beide TZ Bochum) unterstützen ihn bei seiner Arbeit.



Prohorov und Lokas vom TuS Stockum gehören WTB-Kader an

Die erste wichtige Entscheidung, die der Wittener fällt, war die Nominierung des WTB-Kaders aus den beiden Stützpunkten in Bochum und Netphen/Siegen sowie weiteren Nachwuchstalenten aus dem westfälischen Verbandsgebiet. So gehören der Deutsche Jugendmeister Nikita Prohorov und Nachwuchstalent Gabriel Lokas aus dem Ergänzungskader des TuS Stockum dazu, für das TZ Bochum/Witten wurden zwei Aktive in den S-Kader sowie weitere zehn Turner in zusätzliche Kader aufgenommen.



Des Weiteren wurden für den Stützpunkt Netphen/Siegen neun D-Kader und vier S-Kader-Turner nominiert. Als neuer Vorsitzender der Kommission Gerätturnen löst Karsten Stuck die bisherige Amtsinhaberin Christina Bröker für die kommenden vier Jahre ab.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten