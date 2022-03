Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt Witten-Triathlon zurück

In einem mobilen 25-Meter-Becken wird am 21. und 22. Mai geschwommen beim Wettbewerb des PV Triathlon TG Witten.

Witten. Wegen Corona fiel der Witten-Triathlon in 2020 und 2021 aus. am 21. und 22. Mai geht’s nun wieder rund. Ort des Geschehens bleibt unverändert.

Kaum war die Veranstaltung dabei, richtig Fahrt aufzunehmen, wurde sie auch schon durch Corona ausgebremst. Zwei Jahre lang fiel der Witten-Triathlon auf dem Ostermann-Gelände flach, jetzt stehen die Ampeln wieder auf grün: Am 21. und 22. Mai soll wieder kräftig geschwommen, Rad gefahren und gelaufen werden.

Veranstalter PV Triathlon TG Witten wird wieder ein mobiles 25-Meter-Schwimmbecken aufbauen, in dem am ersten Tag schon einige Wettkämpfe ausgetragen werden sollen. Teamstaffeln zu vier bis sechs Personen werden dann eine Stunde lang versuchen, so viele Bahnen wie nur möglich zu schwimmen.



PV Triathlon TG Witten hat Planung in Angriff genommen

Am Sonntag sind dann alle Disziplinen gefragt. Die Rad- und Laufstrecken führen dabei - wie aus früheren Jahren schon bekannt - auf einem Rundkurs über und um das Ostermann-Gelände herum. Vom Schüler- und Staffeltriathlon bis hin zum Jedermann-Wettkampf (500 m Schwimmen, 20 km Rad und 5 km Laufen) gibt es wieder unterschiedliche Distanzen, so dass mit dem Schnuppertriathlon auch wirklich für jeden etwas dabei ist. Die kürzeren Strecken eignen sich hierbei besonders für Einsteiger.

Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler nahmen seinerzeit 2019 bei der letzten Auflage des Witten-Triathlon teil. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Für Schülerinnen und Schüler der Wittener Grundschulen besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Swim&Run (50 m/400 m) sowie für Kinder und Jugendliche weiterführender Schulen am Schülertriathlon (50 m/1,2 km/400 m). Alle Lehrkräfte können dann im Anschluss den sportlichen Dreikampf als Staffel absolvieren.

Infoveranstaltung am 3. März im Wullenstadion

Wer im Übrigen schon immer mal Lust hatte, auf den Spuren eines Olympiasiegers und Weltmeisters wie Jan Frodeno zu wandeln und einen Triathlon zu absolvieren, dem bietet der PV Triathlon TG Witten nun die Chance dazu. Das Projekt „Von Null auf Triathlon“ geht in seine nächste Runde. Der Höhepunkt des Projekts ist die Teilnahme beim Witten Triathlon am 22. Mai über die Schnupper- oder Jedermann-Distanz. „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet bis dahin ein vielfältiges und abwechslungsreiches Trainingsangebot in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen“, verrät Trainer Dustin Thra.



Eine entsprechende Infoveranstaltung mit der ersten Laufeinheit findet bereits an diesem Donnerstag, 3. März, ab 18.30 Uhr im Wullenstadion (Westfalenstraße 75) statt. Vor Ort gibt es dann auch alle weiteren Informationen zum Projekt „Von Null auf Triathlon“.

