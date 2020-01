Herbede. Abgeschlagen in der Tabelle, ein miserabler Start ins Spiel, eine Verletzte mehr: Aber als alles gegen den HSV Herbede lief, drehte das Team auf.

Nach 6:13: HSV Herbede schafft sensationelle Aufholjagd

Der HSV Herbede hat in der Handball-Landesliga den vierten Punkt geholt. Dabei sahen die Müller-Sieben beim 19:19 (6:13) in Wetter/Grundschöttel lange Zeit wie der klare Verlierer aus.

Herbedes Trainer freute sich über den unerwarteten Punkt, denn viele Spielerinnen waren nicht ganz gesund. Zudem knickte auch noch Sarah Schoumakers im zweiten Durchgang um und musste auf der Bank bleiben. So nahm das Spiel in der ersten Halbzeit den Verlauf, der zu erwarten war.

Wetter führt mit 10:3 und 13:6 gegen Herbede

Wetter setzte sich in Windeseile ab und führt nach einer guten Viertelstunde schon mit 10:3. Das 6:13 zum Halbzeitpfiff ließ wenig Hoffnung auf etwas Zählbares aufkommen.

Auch die Gastgeberinnen hatten das Spiel schon abgehakt. Herbedes Trainer Ulrich Müller erkannte: „Die haben nicht mehr mit uns gerechnet. Wir haben uns dann aber immer mehr in die Partie hinein gebissen.“

Ausgerechnet Anna Wieczorek sorgt für das letzte Tor

So schmolz der Rückstand Tor um Tor, während die Gastgeberinnen nicht mehr den Schalter fanden, um in den Modus der ersten Halbzeit zu kommen. Sechs Minuten vor dem Ende lag der HSV nur noch 17:19 hinten. Anna Wieczorek traf zum 19:19, und am Ende war fast sogar noch ein Sieg möglich.

So haben sie gespielt:

HSV: Gust, Barrabasch, Wieczorek (7/3), Scholz (4), Ulrich (3), Kessler, Römer (2/1), Schneidereit (2), Mortier, Oberbossel, Schoumaker.