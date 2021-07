Moritz Römling freut sich mit Türkgücü auf Union Berlin

Bochum/München. Der Wittener steht mit seinem Klub Türkgücü München in der ersten Runde des DFB-Pokals. Auch Louis Hartwig kennt jetzt den Gegner des VfL Bochum.

Die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals hat besonders für einen Wittener eine ganz besondere Konstellation ergeben.

Mit Drittligist Türkgücü München hatte der Wittener Moritz Römling den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals geschafft. Jetzt bekommt er es mit seinem Team mit einem Bundesligisten zu tun.

Die Münchner spielen zu Hause gegen Union Berlin. Dann will auch der Linksverteidiger aus Herbede wieder auf dem Platz stehen. Das vergangene Pokal-Spiel gegen FV Illertissen verpasste er nämlich wegen einer Gehirnerschütterung.

Römling kennt Kontrahenten bestens

Ziemlich interessiert dürfte Römling allerdings auch auf eine zweite Pokal-Partie schauen, und zwar nicht nur, weil dort mit Louis Hartwig ein weiterer Wittener im Einsatz ist. Es geht um die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem Viertligisten Wuppertaler SV. Römling ist nämlich beim VfL unter Vertrag und an Türkgücü München ausgeliehen. Zuvor war der Wittener allerdings an den Widersacher des Bundesliga-Aufsteigers, an den Wuppertaler SV, ausgeliehen.

Die Pokal-Partien finden zwischen dem 6. und 9. August statt. Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der 2. Runde dabei.

