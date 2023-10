Turniersieger bei der Mixed-Stadtmeisterschaft in der offenen Klasse wurden Marie-Theres Schemmann (ganz li.) und Patrick Mangelsdorf.

TENNIS Mixed-Stadtmeisterschaft: Wichtigster Titel bleibt in Witten

Witten. Die neuen Tennis-Stadtmeister im Mixed kommen von der SU Annen. Insgesamt 34 Paare in Bommern aktiv. Welcher Titel nicht vergeben werden konnte.

Die letzten Stadtmeister-Titel der Sommerrunde im Tennis sind nun auch vergeben. Gastgeber der Turniere im Mixed war der TC Bommern. Die größte Resonanz fand dabei der Wettbewerb in der offenen Klasse - und dort blieb der Titel in der Ruhrstadt.

Drei Partien hatten Patrick Mangelsdorf und Marie-Theres Schemmann (SU Annen) bei der Stadtmeisterschaft an der Friesenstraße zu bestreiten. Nach einem Freilos in Runde eins traf das an Position eins gesetzte SUA-Duo im 15 Paare umfassenden Hauptfeld auf Max Stürzebecher (TC Bommern)/Lilly Sophie Artmeyer (TC Parkhaus Wanne-Eickel) und gewann glatt mit 6:0 und 6:2. Etwas mehr Gegenwehr hatten sie im Halbfinale gegen Alexander Kirst (TC im TuS DO-Brackel) und Michèle Rosemeyer (TuS Hamm) zu brechen, siegten aber dennoch mit 6:2 und 6:3. Im Endspiel war das SUA-Mixed erfolgreich gegen Fabian Ablas und Sonja Christina Barkam (TC Schwarz-Gelb Hagen) - 6:0 und 6:1.

Nur an einem Tag musste TC Bommern Partien in der Halle austragen lassen

„Wir haben insgesamt viele interessante Partien gesehen, die Stimmung unter den Aktiven war richtig gut“, so TCB-Geschäftsführer Dionysos Eliakopoulos, der sich zudem freute, dass man während der Turnierwoche lediglich an einem Tag in die Halle auszuweichen musste.

Den Wettbewerb in der 30-er-Klasse (elf Paare) entschieden Johannes Wiek und Rebecca Kandler für sich, die beide für den TC Bommern aufschlagen. Sie gewannen das Finalduell gegen Heiko Hövekamp (TC RW Hardenstein) und Nadine Holstegge (TC Ludwigstal Hattingen) mit 7:5 und 6:3. In Runde zwei gegen Thomas Luig/Katharina Meseck (TC RW Hardenstein) hatten die späteren Turniersieger mit 4:6, 6:4 und 10:7 mächtig zittern müssen.



Etwas unglücklich war man beim TCB darüber, dass in der 50-er-Klasse (acht teilnehmende Paare) kein Termin für das Endspiel zwischen Ingo Schulze-Bergkamen (TG Witten)/Nicole Wilhelmus-Zschernack (Dortmunder TK RW) und Martin Schmid (TC BW Stadtlohn)/Gisela Kalus (TC Rentfort) gefunden werden konnte.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten