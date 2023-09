Mit Villigst-Ergste war für TuS Bommern oft nicht zu spaßen

Gibt’s den zweiten Heimsieg für Saskia Abstins (M.) und den TuS Bommern? Am Sonntag gegen den HVE Villigst-Ergste wird das aber kaum ein Spaziergang.

Witten. In der Vorsaison gab’s für die Handball-Frauen des TuS Bommern gegen Villigst-Ergste nur Pleiten. Was den Trainer jetzt aber hoffen lässt.

Zu den Lieblingsgegnern des Verbandsligisten TuS Bommern gehört der HVE Villigst-Ergste beileibe nicht. Trainer Maurice Abstins hat aber zuletzt Eigenschaften bei seinen Handballerinnen erkannt, die ihn für das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, SuFz Bommerfelder Ring) sehr positiv stimmen.

Der Bommeraner Coach freute sich in den ersten beiden Begegnungen über den Kampfgeist seiner Spielerinnen: „Das ist etwas ganz Neues im Vergleich zur letzten Saison. Wir haben uns in den ersten beiden Spielen nie aufgegeben, auch als es in Bösperde etwas deutlicher wurde. Spielerisch könnten wir zwar noch zehn bis 20 Prozent zulegen, aber der Einsatz stimmte.“

Bommerns Neuzugang Julia Pieper fehlt weiterhin

Das könnte eventuell auch der Schüssel zum Erfolg gegen die Frauen aus Schwerte sein. Noch in der letzten Saison gab es zwei enttäuschende Resultate gegen diesen Rivalen. Da führten die Bommeranerinnen sogar recht komfortabel, gaben diesen Vorsprung dann aber aus der Hand, weil sie nicht mehr dagegenhielten. Abstins kennt den Gegner schon seit langer Zeit und erwartet keine Überraschungen: „Der HVE ist offensiv stark besetzt und sucht bei seinen Angriffen oft den Zweikampf. Das wird für unsere Abwehr ein hartes Stück Arbeit. Wir werden versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, damit am Ende doch etwas Zählbares für uns herausspringt.“



Der HVE Villigst-Ergste begann die Saison mit einem Sieg über den Aufsteiger Freier Grund und verlor dann gegen das Spitzenteam DJK TuS Oespel-Kley nur ganz knapp. Der Bommeraner Neuzugang Julia Pieper ist weiterhin verletzt und kommt für einen Einsatz auf keinen Fall infrage. Karla Backhaus befindet sich immerhin im Training, hat aber noch einigen Nachholbedarf. Abstins sagt aber: „Es sind noch genügend fitte Spielerinnen dabei, sodass ich aus dem Vollen schöpfen kann.“

