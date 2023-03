Mit vielen Bildern! SV Bommern erobert die Tabellenspitze

SV Bommern lässt Eintracht Grumme beim 4-1 keine Chance

Cynthia Stella Njontie Tchapda aus Bommern, in grün, kämpft gegen Spielerinnen aus Bochum-Grumme, in blau/weiß, am 12. März 2023 bei der Begegnung in der Kreisliga im Damenfußball SV Bommern 05 gegen Eintracht Grumme in der Gaslock-Arena am Goltenbusch in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services