Medaillenjagd im Sand: Witten bekommt Beachwrestling-DM

Die DM im Beachwrestling kommt nach Witten: Im Mai wird am Beachsport-Center in Heven das Turnier der Damen und Herren stattfinden.

Witten. Die Deutschen Meister im Beachwrestling werden im Mai erstmals in Witten ermittelt. Warum der NRW-Verband dafür eine Halle ausgewählt hat.

Das Debüt der Deutschen Meisterschaften im Beachwrestling ging im vorigen Jahr in Bayern durchaus vielsprechend über die sandige Bühne, jetzt wird die Ruhrstadt Austragungsort der nationalen Titelkämpfe. Im Wittener Beachsport-Center („Blue Beach“) werden am 13. Mai ab 12 Uhr die Deutschen Meister bei den Frauen und den Männern ermittelt.

„Ich freue mich, dass wir eine so hochwertige Veranstaltung jetzt in NRW ausrichten können. Die Landesregierung unterstützt die Meisterschaft mit 4000 Euro - das hilft uns sehr“, so Carsten Schäfer, Geschäftsführer des Ringer-NRW-Verbandes, der mit der Organisation des eintägigen Wettbewerbs betraut ist. „Ganz so viel Personal werden wir dazu nicht benötigen. Gerungen wird auf zwei bis drei Feldern, das richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer“, so Schäfer.

Für den KSV Witten geht Viviane Herda ins Rennen

Im vergangenen Jahr wurden in Hallbergmoos rund 60 Meldungen registriert. Jetzt sollen es schon ein paar mehr werden, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass das Turnier als offene Meisterschaft ausgeschrieben wurde. Schon jetzt liegen aus den Niederlanden ca. 15 Meldungen vor.



Gerungen wird in jeweils vier verschiedenen Gewichtsklassen, bei den Männern von 70 bis über 90 Kilogramm, bei den Frauen von 50 bis über 70 Kilogramm. Vom KSV Witten 07 hat sich bereits Viviane Herda für den Wettkampf angemeldet, einige weitere Vereinskollegen und womöglich auch Aktive der SU Annen sollten zeitnah folgen. Der letztjährige KSV-Bundesligaringer Levan Kelekhsashvili war bereits Vizeweltmeister in dieser Sportart, die in absehbarer Zeit auch olympisch werden könnte.



„Im vorigen Jahr war die DM eine Outdoor-Veranstaltung, jetzt gehen wir sicherheitshalber in die Halle. Mitte Mai könnte uns das Wetter durchaus noch einen Strich durch die Rechnung machen“, erklärte Carsten Schäfer. Meldeschluss für die Beachwrestling-DM ist der 3. Mai, der Eintritt kostet fünf Euro.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten