Die Wittener Basketballerinnen haben mit ihrer 57:61 -Niederlage bei der TG Voerde für die große Überraschung des Spieltags gesorgt. Beim Tabellensiebten verspielte das Team von Martin Namyslo einen Vorsprung von 13 Punkten.

Schon im ersten Viertel lief nicht viel bei den Wittenerinnen zusammen. Es gelangen nur drei Feldkörbe und die gewohnt magere Freiwurfausbeute führte zum einem 11:12 (10.). Doch dann wurden die Baskets richtig warm.

Anna Striepeke lief unter dem Korb wieder zu Höchstform auf und auch Henrike Weitkus hatten großen Anteil an der 35:22-Führung der Gäste.

Voerde trifft einige Dreier

Damit schien eigentlich alles klar zu sein, zumal sich die Wittenerinnen in solchen Situationen noch nie eine Blöße gegeben haben. Doch am Samstag war alles anders.

Steffi Hölters ärgerte sich sehr: „Wir kamen auf einmal nicht mehr mit der Voerder Manndeckung klar.“ Die Gastgeberinnen holten Punkt für Punkt auf, nicht zuletzt weil sie einige Dreier trafen.

So nahmen die Baskets nur einen 46:43-Vorsprung mit ins Schlussviertel. Voerde erwies sich nun von der Freiwurflinie als sehr nervenstark und traf in der entscheidenden Phase fünf von sieben. Witten hatte im gesamten Spiel eine miserable Quote von 14/25, und das rächte sich am Ende.

Baskets: Weitkus (11), Kortner (2), Hölters (3/1), Ende (2), Richter (3), Stemmer, Striepeke (26), Mark (8), Jaing (2), Zerkowski, Niederhagemann.