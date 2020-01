Witten. Die Bilanz der Wittener Tennisclubs in der Winterrunde kann sich bislang sehen lassen. Am besten schneiden die Herren 30 der SU Annen ab.

Makellose Winterrunden-Bilanz für Sport-Union Annen

Die Winterserie der heimischen Tennis-Teams beginnt am zweiten Januar-Wochenende. Dabei haben die Verbandsliga-Damen 40 des TC SW Annen Heimrecht. Optimal gestartet sind bislang die Herren 30 der SU Annen.

TC Schwarz-Weiß Annen

(Verbandsliga)

Das hochrangigste Wittener Tennis-Team spielt auch in diesem Winter für die Schwarz-Weißen. Die Damen 40 sind mit einer ausgeglichenen Bilanz (2:2-Punkte) in die Serie gestartet, haben sich von der Auftaktpleite beim TC Kamen-Methler (2:4) gut erholt und daheim den Huckarder TC mit 4:2 in die Schranken gewiesen. Das brachte der Mannschaft um Babette Czerwonka-Hoppe und Silke Liese bislang den dritten Rang ein.

Am kommenden Samstag (11. Januar, 12 Uhr) empfangen die Annenerinnen an der Dortmunder Straße die bislang sieglose SG Grün-Weiß Telgte - da sollten die nächsten beiden Punkte drin sein.

SU Annen

(Ruhr-Lippe-Liga)

Ihre weiße Weste haben die Herren 30 der Sport-Union ins neue Jahr herübergerettet. Drei Spiele bestritt die Mannschaft um Kapitän Martin Bytom bislang - und holte mit eindrucksvollen Vorstellungen 6:0-Punkte (durch den Rückzug der TG RW Hattingen gab’s zwei Zähler sogar geschenkt). Dass die Wittener das Klassement in ihrer Gruppe momentan nicht anführen, liegt allein daran, dass sie anders als die beiden vor ihnen liegenden TV Rot-Weiß Bönen und TV Altlünen erst dreimal aktiv waren.

Martin Bytom und die Herren 30 seiner SU Annen sind in der Winterrunde noch ohne Punktverlust. Foto: Thomas Nitsche / FUNKE Foto Services

Ihr erstes Punktspiel bestreiten die SUA-Männer am 18. Januar beim TC Rentfort (6.; 2:2-Punkte), danach folgen die im Titelkampf wohl entscheidenden Duelle mit den ebenso noch ungeschlagenen Rivalen.

SUA-Damen müssen noch gegen Tabellenführer ‘ran

Die Damen der SU Annen müssen erst am 16. Februar wieder zum Schläger greifen, wenn es zum TC Eintracht Dortmund geht. Gestartet sind die Wittenerinnen mit einer 2:4-Niederlage in Wanne-Eickel und einem 4:2-Sieg gegen die TG Bochum 49. Um noch eine Chance auf den Gruppensieg zu haben, müsste aber schon am 29. Februar daheim ein Sieg gegen Spitzenreiter TC Blau-Weiß Soest her.





Erst eine Partie in der Ruhr-Lippe-Liga absolviert haben die Herren 65 der Sport-Union - dabei gab’s für das Team um Rolf Heiligenschmidt und Manfred Wolf eine 2:4-Abfuhr beim TC GW Frohlinde. Nächste Partie: am 22. Februar beim VfL Gladbeck, der sein erstes Spiel locker mit 6:0 gegen den ESV Hamm gewann.

TC Bommern

(Ruhr-Lippe-Liga)

Die zwei glatten 0:6-Niederlagen, die Bommerns Damen 40 bislang gegen den TC BW Ahlen und beim TC Bockum-Hövel kassierten, sind nicht wirklich nach dem Geschmack des Teams um Irmgard Roel und Marion Idel. Am Sonntag (12. Januar, 13 Uhr) geht’s daheim gegen Spitzenreiter TuS Hamm 59 II - das wird wieder ganz schwierig.

TC RW Hardenstein

(Ruhr-Lippe-Liga)

Auch die Herren 50 des TC Rot-Weiß Hardenstein sind in der Winterrunde in der Ruhr-Lippe-Liga aktiv. Die Mannschaft um Dirk Martens hat vier von sechs Begegnungen bereits absolviert, konnte dreimal zumindest ein Remis einsacken. Ein Sieg aber fehlt noch in der Liste. Nächste Gelegenheit: am 8. Februar gegen den TC RW Fröndenberg (17 Uhr).

TG Witten

(Ruhr-Lippe-Liga)

In dieser Spielklasse bestreiten auch die Damen 50 der TG ihre Partien. Die bisherige Bilanz liest sich durchaus beachtlich: In den drei Partien gab es Sieg, Remis und Niederlage für die Akteurinnen um Gabriele Nehrmann-Tonat. Am 8. Februar (15 Uhr) geht’s an der Jahnstraße gegen den Soester TV, der in der Tabelle mit 2:2-Punkten eine Position hinter der TG rangiert.