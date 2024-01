Der SV Herbede II und der Reserve-Stadtmeister SV Bommern II tummeln sich ebenso im Teilnehmerfeld der Stadtmeisterschaft in Witten.

Hallenfußball Liveticker: Hallenstadtmeisterschaft in Witten

Witten Alle Ergebnisse, Tore und Ereignisse der Stadtmeisterschaft in der Husemannhalle im Überblick. Wer schafft es in die Hauptrunde?

16 Teams kämpfen um den Titel der diesjährigen Hallenstadtmeisterschaft in Witten. Schon in der Vorrunde geht es in der Husemannhalle zur Sache. Hier im Liveticker gibt es alle Ergebnisse, Tore und wichtigen Ereignisse im Überblick.

Gruppe A: SV Bommern, TuS Stockum, SF Schnee, SG Türkspor II

13. Januar, 13:30 Uhr: SV Bommern - TuS Stockum 2:2

Stockum geht zweimal in Führung, Bommern gleicht zweimal aus. Gerechtes Unentschieden im Auftaktspiel der Wittener Hallenstadtmeisterschaft. Für Bommern trifft Melvin Nukicic zweifach, die Stockumer Treffer erzielen Yorgos Kazantzidis und Julian Zöllner.

13:45 Uhr: SF Schnee - SG Türkspor II 0:3

Der Qualifikant des Reserve-Cups gewinnt in einem sehr ruhigen Spiel klar. Die Zweitvertretung der SG profitiert zweifach von der Schussgewalt des Kapitäns Ismael Ertürk, der zwei der drei Treffer erzielt.

14:30 Uhr: TuS Stockum - SF Schnee

14:45 Uhr: SG Türkspor II - SV Bommern

15:30 Uhr: SV Bommern - SF Schnee

15:45: TuS Stockum - SG Türkspor

Gruppe B: SV Herbede, TuRa Rüdinghausen, SG Türkspor, TuS Stockum II

14:00 Uhr: SV Herbede - TuRa Rüdinghausen

14:15 Uhr: SG Türkspor - TuS Stockum II

15:00 Uhr: TuRa Rüdinghausen - SG Türkspor

15:15 Uhr: TuS Stockum II - SV Herbede

16:00 Uhr: SV Herbede - SG Türkspor

16:15 Uhr: TuRa Rüdinghausen - TuS Stockum II

