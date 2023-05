Liga gesichert: So glückt Rettung der SG Witten Baskets

Hagen. Dieser Erfolg war unabdingbar: Wie die Landesliga-Männer der SG Witten Baskets in Hagen noch so eben den drohenden Abstieg verhinderten.

Sie haben es tatsächlich geschafft: Die Landesliga-Männer der SG Witten Baskets sicherten durch ein 53:49 (27:28) beim SKZ Nikola Tesla in allerletzter Sekunde den Klassenerhalt. Dabei schienen die Wittener schon so gut wie durchgereicht in die Bezirksliga.

Wie das Unmögliche doch noch möglich gemacht wurde? Vielleicht trug auch die eine oder andere Personalentscheidung in der letzten Phase der Saison dazu bei, dass die SG-Männer den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten. Unter der Regie von Trainer Luis Runge holten die Wittener vier Siege aus den letzten sechs Spielen – jetzt kann er weiter für die Landesliga planen.

Zahllose Glückwunsche erreichen SG Witten Baskets

„Der Verein hat mit uns gezittert, und es gab nach dem Sieg in der Volmestadt zahllose Glückwünsche. Ich stehe nun auch bereit, die Mannschaft in der kommenden Saison zu coachen.“ Die enge Halle in Hagen war gewöhnungsbedürftig, denn die Mannschaftsbänke stehen dort fast schon auf dem Spielfeld. Die Wittener brauchten einige Zeit, sich dort zurechtzufinden. Doch Runge hatte den Gegner richtig eingeschätzt: „Die werfen von überall, und das ist schon nicht ganz so leicht zu verteidigen.“

Die Ausbeute war bei beiden Mannschaften im ersten Viertel nicht überragend, doch die SG lag mit 14:12 vorn. Es blieb weiterhin alles andere als ein High-Score-Spiel. Da Hagen aber nun vier Dreier traf, lagen die Wittener zur Pause lediglich mit 27:28 hinten.



Pleger und Omidi sammeln in Hagen jeweils 19 Punkte

Nach dem Seitenwechsel stellte Runge auf eine Ganzfeld-Presse um und dämmte damit die Distanzwürfe ein: „Wir haben allerdings auch nicht gut getroffen, auch wenn wir Nicolas Pleger und Louis Omidi immer gut anspielen konnten.“ Die beiden größten Wittener Spieler waren mit jeweils 19 Punkten auch die Top-Scorer.

So ging es mit einem 39:37 ins Schlussviertel. Die harte Wittener Verteidigung brachte die Hagener immer wieder an die Freiwurflinie, doch die Gastgeber verwarfen zwölf Versuche. Nach Hanno Munzigs 51:43 (39.) kam Hagen noch mal auf 49:51 heran, doch die SG traf in der Schlussminute noch zweimal von der Linie, feierte danach den Klassenverbleib.

SG: de la Cruz (1), Scheikh al Kaar, T. Behler, N. Behler, Omidi (19), Munzig (4), Ezekwem, Jackson (1), Bauer (6/1), Pleger (19/2).

