Witten. Die Stadt Witten will schnell dafür sorgen, dass in der Husemannhalle ohne Gesundheitsrisiko geduscht werden kann – mit einer Übergangslösung.

Legionellen in Witten: Fußballturniere sind nicht in Gefahr

Die Duschräume in der Wittener Husemannsporthalle sind seit Mittwoch gesperrt, nachdem im Wasser eine zu hohe Legionellen-Konzentration festgestellt wurde, Sanierungsarbeiten sind notwendig. Am Wochenende sollen dort zwei Jugendfußball-Hallenturniere stattfinden – das ist laut Stadt aber kein Problem.

So gab die Stadt bereits am Mittwoch bekannt, dass der Sportbetrieb weiter möglich ist. Und die jungen Fußballer sollen am Wochenende auch die Duschen benutzen können.

Filter machen zwei Duschen pro Duschraum funktionsfähig

Helmut Sonder von der Pressestelle der Stadt Witten erklärt: „Wir werden kurzfristig für eine Übergangslösung sorgen – das soll auf jeden Fall bis zum Turnier am Wochenende klappen.“ Durch den Einbau spezieller Filter sollen je zwei Duschen pro Duschraum funktionsfähig werden.

„So kann dort geduscht werden, ohne dass es gesundheitlich bedenklich ist“, erklärt Sommer – bis Ende Februar soll das Problem laut Stadt dann grundsätzlich gelöst sein.

Legionellen sind im Wasser lebende Bakterien, die für die so genannte „Legionärskrankheit“ verantwortlich sind – eine schwere Lungenentzündung, die tödlich enden kann. Legionellen können darüber hinaus für fiebrige, grippeähnliche Erkrankungen sorgen.

Drei Turnierwochenenden noch in der Husemannhalle

An diesem Wochenende richtet der SV Bommern dort den Sparkassen-Hallencup der B- und E-Junioren aus.

An den kommenden beiden Wochenenden ist der FSV Witten Ausrichter der Hallencups der C- und F-Junioren (1. und 2. Februar) sowie der Alten Herren (8. und 9. Februar).