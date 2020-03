Lateinteam Witten/Bodelschwingh bleibt auf Aufstiegskurs

Die Lateinformation der FG Witten/Bodelschwingh bleibt weiter klar auf Aufstiegskurs. Die Mannschaft von Trainer Leon Alsweh belegte auch beim dritten Turnier abermals den zweiten Rang,

Lediglich das Dance-Sport-Team Cologne (B) war einmal mehr in der Lage, die Formations-Gemeinschaft auf Distanz zu halten. „Insgesamt war das für die Umstände eine ordentliche Leistung“, lobte der FG-Coach. Schließlich zog sich der Tag bei dem ansonsten gut organisierten Turnier enorm in die Länge, weil parallel noch ein weiterer Formations-Wettbewerb ausgetragen wurde. „So wurden die Pause zwischen den einzelnen Durchgängen noch ein wenig länger als in der Woche zuvor in Bochum“, ließ Alsweh wissen.

Überdies hatte die FG Witten/Bodelschwingh wegen einiger Krankheitsfälle in den Tagen zuvor nur unzureichend trainieren können. Das Finale aber erreichte man problemlos, erhielt dann eine eher gemischte Wertung (2-2-2-4-4). „Die beiden Vierer verstehe ich allerdings nicht ganz“, so Alsweh, dessen Team als Tabellenzweiter am Ende der Saison aufsteigen würde.

Tabelle nach drei Turnieren:

1. DST Cologne (B)3

2. FG RTC Witten/TSG Bodelschwingh6

3. Royal Dance Niederrhein9

4. 1. TSZ Velbert (B)12

5. TSA der SG Langenfeld15

6. DST Cologne (C)18