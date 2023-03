KSV Witten: Wer Medaillenchancen bei der A-Jugend-DM hat

Hat in seiner sportlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorne gemacht: Ümitcan Tasdemir (hinten) vom KSV Witten 07.

Witten. Fünf Aktive des KSV Witten und ein Ringer der SU Annen gehen bei der A-Jugend-DM auf die Matte. Wie die Chancen für die Talente stehen.

Zwei nationale Meisterschaften mit insgesamt gleich sechs Nachwuchssportlern aus der Ruhrstadt - die jungen Ringer des KSV Witten 07 und der SU Annen hoffen an diesem Wochenende in Werdau und in Spaichingen auf ein möglichst gutes Abschneiden.

Seine Talentschmiede hat Bundesligist KSV Witten 07 in der jüngeren Vergangenheit wieder so richtig angekurbelt. Zum Kader der ersten Mannschaft zählen bereits wieder einige Eigengewächse, die man selbst mit großer Beharrlichkeit geformt hat. Doch es wächst auch noch mehr nach beim KSV, der zur deutschen A-Jugend-Meisterschaft in beiden Stilarten insgesamt gleich fünf Ringer entsendet.

Mika Labes vom KSV Witten gewann DRB-Sichtungsturnier

Im Greco-Stil wird im baden-württembergischen Spaichingen gekämpft, Ausrichter ist dort des SV Dürbheim. Für den Wittener Vorzeigeclub gehen mit Mika Noel Labes (55 kg), Romeo Bernhardt (60 kg) und Niclas Kramarczyk (65 kg) drei Nachwuchssportler auf die Matte, denen Trainer Mirko Englich durchaus große Würfe zutraut.



Allen voran nennt der Olympia-Zweite von Peking 2008 dabei Mika Noel Labes, bei dem er hofft, dass er sich mit einer Medaille belohnen kann. „Ich denke, der Weg zu einem Platz auf dem Treppchen führt bei dieser Meisterschaft wohl nur über Mika“, verteilt Englich ein paar Vorschusslorbeeren an den 14-Jährigen. Das DRB-Sichtungsturnier in Frankfurt/Oder hatte Labes gewonnen - er muss bei den Titelkämpfen in seiner Gewichtsklasse (25 Starter) gewiss niemanden fürchten. „Alle drei haben sehr hart gearbeitet und sich gut weiterentwickelt“, sagt Mirko Englich.

Auch Ümitcan Tasdemir trauen die KSV-Trainer Edelmetall zu

Auch die Sport-Union Annen ist mit einem Jugendsportler in Spaichingen vertreten. Im 51-Kilo-Limit sind neben Dewin Günther noch elf weitere Greco-Talente gemeldet.

Im Freistil wird im sächsischen Werdau gerungen, dort vertreten Muslim Dzortov (65 kg) und Ümitcan Tasdemir (92 kg) die Farben ihres KSV Witten. Jugendcoach Klaus Eigenbrodt sieht durchaus gute Medaillenchancen für Tasdemir, der wohl allein Erwin Pluschnik (Riegelsberg) ernsthaft als Rivalen beachten muss.

