KSV Witten: So düpiert Lotta Englich die DM-Gewinnerin

Leipzig. Gleich zwei Talente des KSV Witten nehmen an der U-17-Europameisterschaft teil. Wie sich Lotta Englich ihre Nominierung verdiente.

Tolle Nachrichten für den Ringer-Nachwuchs des KSV Witten 07: Bei den U-17-Europameisterschaften in der albanischen Hauptstadt Tirana (vom 12. bis zum 18. Juni) wird der Traditionsverein gleich mit zwei seiner Talente vertreten sein. Nach Mika Noel Labes (55 kg; griechisch-römischer Stil) erhielt nun auch Vereinskollegin Lotta Englich (73 kg) ihre Nominierung.

Bundestrainer Christoph Ewald hatte beim Trainings-Lehrgang in Leipzig zu Beginn dieser Woche noch Ausscheidungskämpfe gegen die amtierende Deutsche 73-kg-Meisterin Evgenija Fischer (Mainz) angesetzt. Lotta Englich hatte seinerzeit die DM-Teilnahme wegen einer Verletzung absagen müssen. Nach ihrer Genesung gewann die Wittener Schülerin dann ein Duell in den Niederlanden glatt mit 9:0 gegen Fischer, unterstrich ihre Anwartschaft auf die Führungsposition in dieser Gewichtsklasse.

Wittener Ringerin Lotta Englich dominiert die Deutsche Meisterin

Es ging darum, wer in diesem Vergleich zuerst zwei Siege würde aufweisen können. Für Lotta Englich war das kein Problem, sie gewann zweimal schnell auf Schulter und darf nun in Albanien international für den DRB antreten. „Natürlich war ich vorher schon ein wenig aufgeregt“, gab die KSV-Ringerin zu. Doch auf der Matte war davon nichts mehr zu spüren - die Überlegenheit drückte sich blitzschnell aus.

Bei Mika Labes hatte schon vor einigen Tagen festgestanden, dass er bei den U 17-Europameisterschaften in Tirana würde teilnehmen dürfen. Bundestrainer Maik Bullmann hatte bei ihm grünes Licht gegeben. In diesem Jahr zeigte Labes schon mehrfach bei wichtigen Turnieren seine Klasse.



Am 12. Juni starten die Europameisterschaften in Tirana

In der Sporthalle „Feti Borova“ im Olympischen Park von Tirana geht Mika Labes zunächst auf die Matte. Sein Wettkampf beginnt am Dienstag, 12. Juni, mit Waage, Qualifikationskämpfen und gegebenenfalls den Halbfinals. Hoffnungsrunden und Finalkämpfe stehen dann am folgenden Tag auf dem Programm. Lotta Englich wird am Mittwoch mit ihrem Turnier beginnen, das am Tag darauf mit den Finals endet. Begleitet werden beide Ringer vor Ort von KSV-Trainer Mirko Englich.

