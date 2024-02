KSV Witten: Medaillenhamster dominieren Landesmeisterschaft

Bärenstarker Auftritt in Bielefeld: Mika Noel Labes (re.) vom KSV Witten gewann alle Kämpfe in seiner Gewichtsklasse vorzeitig, wurde damit Landesmeister.

Bielefeld Zehn Mal holt der Nachwuchs des KSV Witten 07 in Bielefeld Edelmetall. Wer dabei in Rekordzeit über 40 Punkte in vier Duellen sammelte.

Die Landesmeisterschaft im Ringen wurde in Bielefeld ausgetragen. Während dabei am Samstag die Altersklassen U 20 und U 12 ihre Meister und Medaillengewinner im freien Stil auskämpften, waren am Sonntag die U 17- und U 10-Kämpfer im klassischen Stil an der Reihe. Für die ältesten Nachwuchsklassen war es zugleich die DM-Qualifikation. Der KSV Witten war in allen Wettbewerben vertreten und sicherte sich insgesamt vier Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen.

Den ersten Titel gewann Ümitcan Tasdemir für seine Farben, als er sich in der U 20 bis 125 kg durchsetzte. Der auch in der Wittener Bundesligamannschaft eingesetzte Tasdemir gewann seine drei Begegnungen allesamt technisch überlegen. Das zweite Gold sicherte sich KSV-Talent Tomi Tews (U 12, 39 kg). Er gewann seine drei Kämpfe allesamt auf Schultern und holte sich den Landesmeistertitel.

Bundesliga-erfahrene Akteure des KSV Witten jeweils ganz oben auf dem Podest

Mit Silber kehrte Justus Eigenbrodt zurück. In der Klasse bis 65 kg (U 20) gewann er je einmal auf Schultern und technisch überlegen, musste jedoch gegen seinen Hohenlimburger Gegner im Finale eine Schulterniederlage hinnehmen. Bronze ging an Romeo Bernhardt (U 20, 61 kg) im ungewohnten Freistil, wo er nach zwei Siegen noch zweimal unterlag. Auf Rang fünf landete Simon Mosler (U 12, 32 kg) bei zwei Siegen und einer Niederlage. Amalia Holk versuchte sich in der gleichen Kategorie im Wettbewerb der Jungen und belegte Platz sechs.

Landesmeister im Schwergewicht des freien Stils wurde in Bielefeld Ümitcan Tasdemir (hinten) vom KSV Witten 07, der auch schon in der Bundesliga ringen durfte. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Am zweiten Turniertag war dann u. a. der Deutsche Jugendmeister 2023 und Bundesliga-Akteur Mika Labes (55 kg, U 17) aktiv. Für seine vier Begegnungen benötigte er insgesamt keine sechs Minuten, um diese jeweils mit technischer Überlegenheit zu gewinnen und dabei 41:0-Punkte zu sammeln. Titel Nummer zwei errang Mika Ressler (U 10, 42 kg) mit zwei schnellen Schultersiegen.

Dreimal Silber gab es für die Wittener U 10-Auswahl: Rafael Kaufmann (28 kg) verlor nach zwei Schultersiegen einmal auf Schultern. Ähnlich erging es Dawid Tews (31 kg) mit ebenfalls zwei Siegen auf Schultern und einer entscheidenden Niederlage. Dritter im Vizemeister-Bund wurde Emin Ertürk (45 kg), der je einmal siegte und verlor. Rafael Machmudov sicherte sich die Bronzemedaille (42 kg), Platz vier belegte Aiden Aswaldt (28 kg).

