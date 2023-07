KSV Witten: Lotta Englich erhält grünes Licht für die WM

Witten. Nach Rang fünf bei der U-17-EM geht es für Wittens Ringerin bald auf Weltniveau zur Sache. Auch ein Junioren-Trio fiebert dem WM-Start entgegen.

Die Aktiven des KSV Witten 07 haben in diesem Jahr bisher schon eine Reihe von Erfolgen gefeiert - sowohl national als auch international. Nach dem Medaillensegen bei den Deutschen Meisterschaften im Frühjahr hatte Gregor Eigenbrodt zuletzt gar Silber bei der U-20-EM in Spanien errungen. Jetzt dürfen sich vier Ringerinnen und Ringer des Clubs auch bei einer Weltmeisterschaft bewähren.

Neben Gregor Eigenbrodt wurden auch Emin Salviz und Kiril Kildau für die WM der U-20-Junioren vom 14. bis zum 20. August in Warschau nominiert. Zur Vorbereitung auf das Turnier reisen die jungen Freistilringer nach Freiburg, wo sie zusammen mit den DRB-Männern an einem Vorbereitungslehrgang teilnehmen. Nachwuchs-Bundestrainer Marcel Ewald plant, ein komplettes Team für die Weltmeisterschaft zu nominieren. Bei den Wittenern geht man fest davon aus, dass das KSV-Trio mit im Flieger nach Polen sitzen wird.

Drei Freistil-Ringer des KSV Witten bereiten sich auf U-20-WM vor

Einen sicheren WM-Kaderplatz hat Lotta Englich inne, die für die U-17-Weltmeisterschaft in Istanbul (31. Juli bis 6. August) nominiert wurde. Bundestrainer Christoph Ewald berief fünf junge Damen ins DRB-Team, die bei der Europameisterschaft in Tirana unlängst einen Titel, je einmal Silber und Bronze sowie zwei fünfte Ränge erkämpften.

Für Lotta Englich langte es bei der EM nach unglücklichem Turnierverlauf „nur“ für Rang fünf, nachdem sie im Vorjahr Platz drei belegt hatte. Der Wettbewerb für die 73-kg-Ringerin aus der Ruhrstadt wird am 2. und 3. August ausgetragen.



Juniorinnen-Auswahl trainiert zum Abschluss in der Ruhrstadt

Die DRB-Auswahl trifft sich am 31. Juli in Witten, wo im Trainingszentrum Ostermann-Halle ein Abschlusstraining unter der Regie von Marcel Ewald stattfindet. Dort übernachten die jungen Ringerinnen dann auch, ehe es am 1. August per KSV-Transport zum Düsseldorfer Flughafen und von dort in die türkische Metropole geht. Ewald hat sich beim KSV Witten bereits für die Hilfe und Unterstützung bedankt: „Es ist nicht selbstverständlich, so viel Unterstützung zu erhalten. Ihr tragt Euren Teil zu einer sicherlich guten WM bei“, schrieb der Bundestrainer.

