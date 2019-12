KSV Witten kann Play-offs schon riechen

Etwas verspätet hat sich der KSV Witten 07 noch selbst zum Nikolaustag beschenkt. Mit Siegen gegen die RKG Reilingen-Hockenheim und den SC Kleinostheim festigten die Wittener in der Bundesliga den dritten Platz. Zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft fehlt nun noch ein Punkt, falls die Konkurrenz nicht patzt.





KSV Witten 07 - RKG Reilingen-Hockenheim 29:1. Das der Heimkampf des KSV gegen die Gäste aus Baden-Württemberg eine so deutliche Angelegenheit werden würde, damit war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen. Schließlich weiß die RKG, die zwar als Tabellenletzter in die Ruhrstadt gereist war aber in der Vorwoche immerhin den RC Merken schlug, internationale Top-Athleten wie Vize-Weltmeister Taha Akgül in seinen Reihen.

Doch ihre erste Garde ließ die Kampfgemeinschaft am Samstagabend zu Hause. „Sie haben etwas überraschend dann doch ein B-Team geschickt“, so KSV-Coach Fatih Sirin, dessen Schützlinge mit nur wenig Gegenwehr umgehen mussten.

Bestes Beispiel: Schwergewichtler Robert Baran (130G) warf seinen Kontrahenten schon nach zehn Sekunden aufs Kreuz. „Der wollte gar nicht kämpfen, das hat man gesehen“, meinte Sirin. Zur Pause lag der KSV schon mit 16:0 vorne. Und das muntere Punkten ging in Durchgang zwei weiter. Nur Ilie Cojocari gab gegen den U23-Weltmeister von 2017, Robert Fritsch, einen Zähler ab. „Ansonsten war das ein Aufwärmen für Sonntag“, so Sirin. Das 29:1 war am Ende überdeutlich.

Kampfbilanz: (57G) Florin Tita 4:0-TÜPS; (130F) Robert Baran 4:0-SS; (61F) Ramzan Awtaew 2:0-PS; (98 G) Nico Brunner 4:0-SS; (66G) Gensche Gereev 2:0-PS; (86F) Ufuk Canli 3:0-PS; (71F) Ibro Cakovic 3:0-PS; (80G) Adam Juretzko 3:0-PS; (75G) Ilie Cojocari 0:1-PN; (75F) Maxim Vasilioglu 4:0-TÜPS.



SC Kleinostheim - KSV Witten 07 4:18. Einen Tag später ging es für den KSV-Express dann nach Bayern. Die Revanche für den verlorenen Hinkampf (9:13) hatte man sich vorgenommen. Und die gelang der Sirin-Truppe in famoser Manier. Florian Tita (57G), konnte einen Durchdreher aufgrund seiner Schulterprobleme zwar nicht abwehren, bekam Kleinostheims Adem Uzun dann aber an der Hüfte zu packen. Rums! Schultersieg – 4:0-Führung.

Technisch überlegen stellte Robert Baran auf 8:0 ehe Ramzan Awtaew taktisch klug seine 3:2-Führung über die Zeit brachte und einen weiteren KSV-Punkt beisteuerte. Nico Brunner verlor sein 98-kg-Duell (gr.-röm.) dann zwar knapp und auch der junge Gensche Gereev hatte das Nachsehen. Doch Coach Sirin hatte keinen Grund zur Sorge: „Bei Nico waren doch einige Wertungen sehr unglücklich und Gensche darf als 17-Jähriger noch ein wenig Lehrgeld bezahlen.“ Die 9:4-Pausenführung ließ sich für den KSV dennoch sehr gut an.

Altmeister Juretzko macht alles klar

Zumal Ufuk Canli im besten Kampf des Abends sein 86-kg-Duell (Freistil) direkt gewann. Das 2:2 brachte Canli ausgefuchst über die Zeit. „Er hätte noch mehr Punkte machen können, entschied sich aber für die sichere Variante“, so Sirin zufrieden. Schlau stellte sich auch Ibro Cakovic (71F) an. Immer wieder wehrte er Tino Rettingers Angriffe ab, stellte mit seinem 4:2-Punktsieg auf 11:4 für die Wittener.

Die Stimmung in der Husemannhalle war beim Heimkampf gegen Reilingen-Hockenheim einmal mehr famos. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Schließlich folgte der Auftritt von Altmeister Adam Juretzko (80G), der Kevin Müller überhaupt keine Chance ließ, Durchdreher an Durchdreher reihte und technisch überlegen die vier entscheidenden Punkte zum Auswärtssieg klarmachte. Vor den letzten beiden Kämpfen lag der KSV mit 15:4 schon uneinholbar vorne und begann zu feiern.

Um Platz drei und damit die Teilnahme an den Play-offs endgültig festzuzurren, fehlt der Sirin-Truppe nun noch ein Punkt. Den kann man in den verbleibenden Kämpfen gegen Nackenheim (14. Dezember) und Lübtheen (21. Dezember) holen.

Kampfbilanz: (57G) Florin Tita 4:0-SS; (130G) Robert Baran 4:0-TÜPS; (61F) Ramzan Awtaew 1:0-PS; (98G) Nico Brunner 0:2-PN; (66G) Gensche Gereev 0:2-PN; (86F) Ufuk Canli 1:0-PS; (71F) Ibro Cakovic 1:0-PS; (80G) Adam Juretzko 4:0-TÜPS; (75G) Ilie Cojocari 1:0-PS; (75F) Maxim Vasilioglu 2:0-PS.