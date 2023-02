Kreismeisterschaft: Stattliche Ausbeute für DJK BW Annen

Bochum. Die Leichtathletik-Talente der DJK BW Annen überzeugten bei der Kreismeisterschaft in der Halle. Wer im Einzelnen die Medaillen ergatterte.

Bei den Kreishallenmeisterschaften der Leichtathleten in Bochum-Wattenscheid waren insgesamt 30 Aktive von der DJK BW Annen zwischen acht und 14 Jahren gemeldet. Zu einem Kreismeistertitel reichte es zwar nicht, dafür gab es jedoch gleich sechs Mal Rang zwei und obendrein zehn dritte Plätze.

Annens Ole Schulte Mesum (M 14) holte über 60 Meter Hürden in 10,88 Sekunden einen der Vizemeistertitel, ebenso wie die gleichaltrige Acelya Uzuncelebi im Kugelstoßen mit 6,22 Meter. Dazu wurde die Wittenerin noch Dritte über 60 m (8,91 sek.) und Fünfte im Weitsprung (3,83 m).

Vielstarterin Aurica Mische (W 13) überzeugte in fünf Disziplinen: Vizemeisterin im Kugelstoßen (6,88 m), Dritte über 60 m (9,08 sek.), im Hoch- und Weitsprung (1,34 m bzw. 4,28 m) sowie Fünfte über 60 m Hürden (11,53 sek.). Auch Lilly Maas räumte in der W 12 ab mit zwei Vizemeistertiteln über die Hürden (13,19 sek.) und im Kugelstoßen (5,15 m) sowie zwei vierten Plätzen über 60 m (9,28 sek.) und im Weitsprung (3,76 m). Rosa Habschick wurde in der W 12 auch dreimal Dritte: im Hochsprung (1,15 m), im Weitsprung (3,81 m) und im Kugelstoßen (4,85 m).



Dritter Platz im Sprint für Annens Talent Alanna-Estelle Ubani

Weitere gute Ergebnisse erzielten aus BWA-Sicht Bent Pfeiffer (M 10) als Dritter im Weitsprung mit 3,45 m und als Fünfter über 50 m (8,92 sek.). Die gleichen Platzierungen schaffte Alanna-Estelle Ubani in der W 11. In einem großen Feld von 19 Starterinnen wurde sie in 8,24 Sekunden gute Dritte über 50 Meter sowie Fünfte im Weitsprung (3,74 m). Nele Schröder hinter Alanna-Estelle in 8,43 sek. Fünfte.

Lea Polaschek (W 10) wurde mit 8,71 sek. Siebte unter 28 Starterinnen, nur eine Hundertstel dahinter kam Lina Dressel auf Rang neun. In der M 9 überzeugten Emir Uzuncelebi mit Rang vier über 50 m (9,06 sek.) und Simon Beerwerth mit Rang fünf im Weitsprung (3,08 m), in der M 8 Henry Mondry als Vierter über 50 m (10,03 sek.) und als Sechster im Weitsprung (2,40 m) sowie Johann Rodewig als Sechster über 50 m (10,07 sek.).

Auch Valerie Oehmke (W 9) überzeugte Platz drei im Weitsprung (3,06 m) und Rang vier über 50 m (8,98 sek.). Abschließend erlief noch die 4 x 50-m-Pendelstaffel in der weiblichen U 12 mit Nele Schröder, Mila Jerosch, Nele Rodewig und Lea Polascheck von fünf teilnehmenden Staffeln den Vizetitel.

