Kreisliga A2 startet: Wittener Trainer nennen ihre Favoriten

Ruhrtal und Rüdinghausen starten direkt mit dem Derby – schafft einer der beiden Wittener Kandidaten den Aufstieg in die Bezirksliga?

Witten. Sechs Wittener Teams in der Bochumer Kreisliga A2 und mindestens zwei werden immer wieder als Titelkandidat genannt. Die große Umfrage zum Start.

Endlich beginnt die Saison in der Fußball-Kreisliga A. Mit einem Aufsteiger aus der B-LigaB und den beiden Bezirksliga-Absteigern mischen nun gleich sechs Wittener Teams in der Staffel A2 mit. Das verspricht viele Derbys, zwei davon gleich am ersten Spieltag. Wir haben mit den Trainern über ihre Saisonziele, die Titelfavoriten und den Ausblick auf das erste Spiel gesprochen.

DJK Ruhrtal Witten (Trainer Mark Heinrich)

„Die Qualität der Kreisliga A ist deutlich gestiegen, viele neue Mannschaften sind dabei. Es wird sehr lange spannend bleiben“, prophezeit Ruhrtals Coach Mark Heinrich vor dem ersten Saisonspiel gegen den ewigen Rivalen TuRa Rüdinghausen.

Während viele Wittener Teams in den vergangenen Jahren aus der Kreisliga A auf- oder abgestiegen sind, mischten die beiden Teams immer wieder lange im Aufstiegsrennen mit, lieferten sich spannende und ausgeglichene Duelle, am Ende reichte es jedoch nie. Das Saisonziel Aufstieg nimmt Heinrich allerdings nicht in den Mund: „Wir wollen auf jeden Fall unter die ersten fünf, Aufstieg ist aber nicht das Thema.“