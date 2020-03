Bis auf den SV Herbede und den VfB Annen (4:1 gegen Conc. Wiemelhausen II; eig. Bericht) hatten die heimischen A-Kreisliga-Fußballer am Wochenende wenig Grund zur Freude. Vor allem die Ruhrtaler Heimniederlage gegen Außenseiter Blankenstein war schmerzhaft.

TuS Ruhrtal - TuS Blankenstein 1:2 (1:1). Das war eine faustdicke Überraschung auf dem Husemann-Sportplatz. Ruhrtal-Coach Maik Knapp war nach der Pleite gegen den Abstiegskandidaten entsprechend geladen: „Wir waren nicht bereit den inneren Schweinehund zu überwinden, zu arbeiten und als Mannschaft zu agieren. Darüber bin ich richtig sauer.“ Man habe so gespielt, wie man unter der Woche trainiert habe. „Dann kommt da eben so ein Ergebnis bei rum“, meinte Knapp weiter. Dabei ging sein Team sogar in Front (13.). Doch Blankenstein kam zurück (28.) und drehte das Spiel nach der Pause gänzlich (55.). Auf Spitzenreiter Annen fehlen Ruhrtal jetzt acht Punkte.

Torfolge: 1:0 Deniz (14.), 1:1 (28.), 1:2 (55.).

SC Weitmar 45 II - TuRa Rüdinghausen 3:2 (2:1). Eine bittere Niederlage musste TuRa Rüdinghausen beim SC Weitmar 45 II einstecken. Die Elf von Trainer Fabian Kordel schlug sich in Bochum selbst.

Denn TuRa war besser, kämpferisch und fußballerisch. Doch nach der Führung durch Fabian Deppe (19.) half man den Gästen, das Spiel zu drehen. „Wir haben uns die Gegentore selbst reingelegt. Dann hast du es auch nicht verdient, zu gewinnen“, so Kordel. Den 1:2-Pausenrückstand egalisierte Lukas Pölking (59.). Doch Weitmar erzielte das 3:2 – nach einem Freistoß von der Mittellinie.

Torfolge: 0:1 Deppe (19.), 1:1 (21.), 2:1 (35.), 2:2 Pölking (59.), 3:2 (74.).

Diesmal glänzte Herbedes Coach Christopher Pache mal selbst als Torschütze. Foto: Barbara Zabka

BV Langendreer 07 - SV Herbede 2:3 (1:2). Ganz wichtige Zähler hat der SV Herbede dank des Auswärtserfolgs in Langendreer eingefahren. Spielertrainer Christopher Pache liegt mit seinem Team nun schon ganze acht Punkte vor den Abstiegsrängen. Nach der 2:1-Pausenführung stellte Leon Ferber nach einer Ecke mit dem 3:1 schon die Weichen auf Sieg (63.) für den spielbestimmenden SVH. Allerdings kamen die 07er wieder heran (67.). In der Schlussphase verteidigte man die vielen langen Bälle der Gastgeber dann aufmerksam. „Wir haben das ordentlich gemacht“, so Pache.

Torfolge: 0:1 Pache (13.), 1:1 (14.), 1:2 Tasbas (27), 1:3 Ferber (63.), 2:3 (67.).

SuS Wilhelmshöhe - Türkischer SV 3:2 (2:0). Ganz früh schon lag der Türkische SV im Gastspiel beim SuS Wilhelmshöhe mit zwei Treffern zurück. Am Ende reichten den Wittenern Tore von Stavros Pechlivanis nicht, um noch einmal in die Partie zu finden. Durch die 2:3-Pleite bleibt man in höchster Abstiegsgefahr. Dass der TuS Blankenstein überraschend in Ruhrtal gewann, dürfte dem TSV gar nicht schmecken. Zwar sind es auf den ersten Nichtabstiegsplatz nur zwei Punkte Rückstand, doch Blankenstein ist nun schon drei enteilt. In Bochum liefen die Wittener ergebnistechnisch immer hinterher.

Torfolge: 1:0 (24.), 2:0 (30.), 2:1 Pechlivanis (61.,FE. ), 3:1 (75.), 3:2 Pechlivanis (83., FE.).