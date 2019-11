Klima im Kader des TuS Stockum ist schon meisterlich

1 / 19

Kreisliga A Derby zwischen dem TuS Stockum und dem VfB Annen

Fußball Kreisliga A Derby: TuS Stockum in rot spielt gegen den VfB Annen in schwarz auf der Bezirkssportanlage Stockum am Sonntag, 17. November 2019 in Witten. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Foto: FUNKE Foto Services