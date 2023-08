Jugendfußball: So lief das Testspiel-Wochenende der Wittener

Witten. Die C-Jugend des FSV Witten überzeugt, bei den anderen Mannschaften ist noch Luft nach oben. Einen Hattrickschützen gibt es bei der U17 des FSV.

Ein weiteres Vorbereitungswochenende liegt hinter Wittens Bezirksliga-Jugendteams, dabei wurde wieder viel getestet.

FSV Wittens C-Junioren überzeugten wieder mal. Bei den A-Junioren ist noch etwas Sand im Getriebe.

FSV Witten C-Jgd. – SpVg. Hagen 1911 4:1 (2:0)

Die C-Junioren des FSV Witten fiebern dem Saisonstart entgegen. Dabei sind sie in überraschend starker Frühform. Dies bekam auch Landesligist Hagen 1911 zu spüren. Tore für die Wittener erzielten Salih Bayezit, Rawad El Lahib und Michael Ofori mit einem Doppelpack. „Der Sieg war überraschend, dennoch überzeugend“, so Trainer Jorge Massoma.

TuS Stockum B-Jgd. – TuS Westfalia Wethmar 2:5 (0:2)

Auch die Stockumer B-Junioren testeten Samstag gegen Wethmar. Dabei gab es eine 2:5 schlappe, allerdings gegen einen starken Gegner. Tore für den TuS erzielten Jonah Jerosch und Luan Selimi. „Am Samstag war es leider nicht gut, allerdings fehlen uns noch einige Spieler“, so Trainer Dennis Lipinski.

FC Iserlohn – FSV Witten B-Jgd. 1:1 (0:0)

Auch die B-Junioren des FSV sind schon voll in der Vorbereitung. Getestet wurde am Wochenende zweimal. Am Samstag ging es gegen Verbandsligisten FC Iserlohn. Dort brachte Muhammed Tosun den FSV in Front, allerdings gelang den Hausherren der Ausgleich. „Samstag haben wir eine richtig gute Leistung gegen einen richtig starken Gegner gezeigt“, lobte Trainer Johannes Gabriel seine Mannschaft.

Am Sonntag folgte dann ein 3:2-Erfolg über den Bezirksligisten FC Borussia Dröschede. Dieses Spiel nahm erst in der zweiten Hälfte so richtig Fahrt auf. Mann des Tages war Muhammed Tosun mit drei Treffern. „Sonntag war die Leistung dann durchwachsen, da haben wir es nicht so gut gemacht“, so Gabriel.

FSV Witten A-Jgd – TSG Sprockhövel II 1:1 (0:1)

Die A-Junioren starteten mit ihrem ersten Vorbereitungsspiel gegen den A-Junioren Jungjahrgang von der TSG Sprockhövel. Nachdem die Gäste in der ersten Hälfte in Führung gingen, schafften die Junglöwen kurz vor Schluss den Ausgleich durch Yusuf Asik. „Nachdem die erste Hälfte durchwachsen war, konnten wir uns in Halbzeit zwei steigern“, so FSV-Coach Denis Sapina.

