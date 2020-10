Joker Tim Marmulla belohnt VfB Annen 19 für Geduld

Ein ähnliches Spiel wie unter der Woche gegen den SV Bommern 05 (1:1) erlebte der VfB Annen 19 gegen die SG Herne 70. Diesmal stimmte am Ende jedoch das Ergebnis: Mit 3:1 (0:0) setzte sich der Aufsteiger aus Witten durch, schraubte damit sein Punktekonto nach fünf Spielen auf acht Zähler und ist nun guter Siebter.

„Es war das erwartet schwere Spiel. Herne stand genauso tief wie Bommern. Der Unterschied heute war aber, dass wir es besser gemacht haben und geduldig geblieben sind“, resümierte VfB-Trainer Matthias Jabsen. Die ersten 45 Minuten hatten ihm noch nicht so gut gefallen. Zwar brachte es seine Mannschaft auf gefühlt 75 Prozent Ballbesitz. Mit Ausnahme eines Schusses von Philipp Schliewe, den der Gäste-Schlussmann parierte, strahlten die Gastgeber allerdings kaum Torgefahr aus.

Im zweiten Spielabschnitt legte Annen einen Gang zu. „Wir waren nach der Pause aggressiver und haben noch viel mehr Druck gemacht“, so Jabsen. Annens Coach hatte obendrein mit der Einwechselung von Tim Marmulla das richtige Händchen. Sechs Minuten stand Marmulla auf dem Feld, als er nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus die Führung für den VfB erzielte (73.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später bediente Kevin Thume VfB-Stürmer Vincent Holthaus, der goldrichtig stand und mit seinem dritten Saisontor auf 2:0 stellte.

„Leider haben wir es danach trotz bester Chancen verpasst, das Ergebnis in die Höhe zu schrauben“, so Jabsen, der im Vorfeld schon mit einem 1:0-Erfolg zufrieden gewesen wäre. Herne erzielte mit seiner einzigen Torchance nach einem Konter den Anschlusstreffer (82.) und machte es noch einmal spannend. Aber da war ja noch Joker Marmulla, der in der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 20 Metern alles klar machte.

VfB: Kathstede; Meier, Schliewe, Hirmke, Thume, Obermeier (41. Basalan), Buth, Ghazouani (67. Marmulla), Vogel, Schwarz (68. Miller), Holthaus (77. Gronemann). Torfolge: 1:0 Marmulla (73.), 2:0 Holthaus (75.), 2:1 (82.), 3:1 Marmulla (90.).