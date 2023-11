ITSR-Hallencup : Titelverteidiger erwischt machbare Gruppe

Witten. Die Gruppen für die Wittener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2024 sind ausgelost. Alles Wissenswerte rund um die Turniere finden Sie hier.

Die Wettbewerbe im vergangenen Januar sind vielen aus der Wittener Fußballszene noch in bester Erinnerung. Daher herrscht bereits jetzt wieder große Vorfreude auf die nächste Auflage der Hallenfußball-Stadtmeisterschaften, bei denen es am 6./7. Januar (Reservecup) und am 13./14. Januar 2024 (Hauptturnier der besten Senioren-Teams) wieder um den Wittener ITSR-Cup gehen wird. Bei der jüngsten Fachschaftssitzung wurden jetzt die Gruppenauslosungen vorgenommen.

Im Vereinsheim des Titelverteidigers DJK TuS Ruhrtal, der auch Gastgeber der kommenden Endrunden-Veranstaltung (wieder mit vier Gruppen à jeweils vier Mannschaften) sein wird, fanden sich die Vereinsvertreter zusammen und blickten schon einmal auf die Hallensaison 2024. Vorbei die Zeit, als die Corona-Pandemie auch den Sport in der Ruhrstadt fest am Wickel hatte und auch der Fußball unter dem Hallendach so arg darunter zu leiden hatte. Mit der Verpflichtung des Wittener Unternehmens ITSR, welches der Stadtmeisterschaft der Fußballer seinen Namen gleich für mehrere Jahre gab, brach für die Fachschaft gewissermaßen eine neue Zeitrechnung an.

Rundum-Bande auch 2024 wieder der Clou beim Wittener Hallencup

„Man muss der Fachschaft in Verbindung mit dem Hauptsponsor ein großes Lob aussprechen. Das, was da Anfang 2023 auf die Beine gestellt wurde, war schon eine richtig tolle Sache“, so Thorsten Prior, Abteilungsleiter der Ruhrtaler Fußballer. Keine Frage, dass man sich nun auch vom kommenden Turnier einiges verspricht, bei dem am zweiten Januar-Wochenende wieder mit Rundum-Bande gespielt wird, wenn der Titelträger ermittelt wird.

Ein herausragendes Turnier spielte Marcel Gora (li., hier mit TuS Hevens Vorsitzendem Peter Kluth) im Januar 2023, schoss seine DJK TuS Ruhrtal zur Hallenstadtmeisterschaft. Zudem wurde er bester Torschütze des Wettbewerbs. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Los geht’s für die Wittener Clubs aber mit dem Reservecup, den der SV Herbede am 6. und 7. Januar in der Husemann-Sporthalle ausrichten wird. Hier werden insgesamt 14 Mannschaften in drei Gruppen an den Start gehen, um die vier Qualifikanten fürs Hauptturnier zu ermitteln. In Gruppe A wurden gelost: SV Herbede II, DJK TuS Ruhrtal II, SG Türkspor III und TuS Heven II. Gruppe B bilden der SV Bommern II, die SG Türkspor II, der TuS Stockum II, TuRa Rüdinghausen II und der FSV Witten II. In Gruppe C schließlich finden der SV Herbede III, der TuS Stockum III, der SV Bommern III, die SF Schnee II und der VfB Annen II zusammen. Gespielt werden pro Partie jeweils zwölf Minuten.

Damen-Turnier wird es aus Mangel an Teilnehmern diesmal nicht geben

Beim ITSR-Cup schließlich werden am 13./14. Januar 16 Mannschaften - aufgeteilt wie gehabt in vier Gruppen - ihr Glück versuchen. Die jeweiligen Gruppenköpfe bilden die aktuell sportlich am besten notierten Teams, demzufolge die drei Bezirksligisten sowie A-Ligist DJK TuS Ruhrtal. Die einzelnen Gruppen: (A) SV Bommern 05, TuS Stockum, SF Schnee, Qualifikant 3; (B) SV Herbede, TuRa Rüdinghausen, SG Türkspor, Qualifikant 2; (C) TuS Heven, VfB Annen, Hammerthaler SV, Qualifikant 1; (D) DJK TuS Ruhrtal, FSV Witten, Portugal SV, Qualifikant 4. Die Spielzeit für das Gros der Partien beträgt auch hier zwölf Minuten, ab dem Halbfinale aber werden jeweils 15 Minuten gespielt.



Wie Thorsten Prior mitteilte, wird es am Finalwochenende nicht wie in den vergangenen Jahren ein Damen-Turnier geben. „Es hatten sich dazu lediglich der Hammerthaler SV und der SV Herbede gemeldet“, so der Ruhrtaler Vorstand. Rund ums Turnier-Geschehen wird es auch Anfang 2024 wieder ein paar Schmankerl geben - u. a. eine mit vielen attraktiven Sachpreisen bestückte Tombola, zudem können sich Sponsoren über zwei große LED-Tafeln ins rechte Bild rücken. „Wir wollen das Turnier auch diesmal wieder ansprechend präsentieren und für ein tolles Fußballerlebnis sorgen“, so Fachschafts-Vorstand Uli Sieweke.

Alle weiteren Informationen rund um das Turnier finden sich auf der Veranstaltungs-Internetseite „www.itsr-cup.de“.

