Industriecup Herbede: Spielplan, Termine & Zuschauer-Infos

SV Westfalia Huckarde gewinnt den Industrie-Cup mit 4-0

Muhammed Özer von DJK TuS Ruhrtal in blau/weiß, kämpft gegen Ron Hibbeln von SV Westfalia Huckarde, in rot/schwarz, am 15 August 2020 im Finalspiel um den Stadtwerke-Industriecup auf dem Herbeder Sportplatz an der Straße Am Herbeder Sportplatz in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

