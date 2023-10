RINGEN In der Oberliga klebt SU Annen am Tabellenende

Dortmund/Köln. Ringer-Oberligist SU Annen verlor überdeutlich in Köln. Welchen Bundesliga-Ringer des KSV Witten II beim 15:28 in Kirchlinde einsetzen konnte.

Auch der Feiertag brachte keine Wende für die beiden Wittener Ringer-Oberligisten. Sowohl die SU Annen als auch die KSV-Reserve verzeichneten eine weitere Niederlage und bekleiden damit einträchtig nebeneinander das Tabellenende.

AC Köln-Mülheim - SU Annen 33:10. Es bleibt eine vertrackte Saison für die Mannschaft von Trainer Thorsten Busch. Auch in der Domstadt waren die Unioner chancenlos, kassierten die sechste Niederlage im siebten Oberliga-Duell. Lediglich Neuzugang Costel Tarcoci (75 F; 2:0), Jason Ehmen (80 F; 4:0-SS) und Leni Seelig (W 59), für die es aufseiten der Kölner keine Gegnerin gab, sammelten Punkte für das Busch-Team. Die 66-kg-Klasse (freier Stil) mussten die Wittener unbesetzt lassen. Insgesamt fünf Vergleiche gingen wegen technischer Überlegenheit an die Rheinländer, die zudem zwei Schultersiege feierten. Die SUA trifft am Samstag (19.30 Uhr, Erlenschule) auf den TV Aachen-Walheim.

KSV Kirchlinde - KSV Witten II 28:15. Die personelle Situation bei der Zweitvertretung des Wittener Bundesligisten wird in dieser Saison nicht mehr besser. Trainer Klaus Eigenbrodt konnte gegen den Tabellennachbarn aus Dortmund, mit dem sich die Wittener grundsätzlich auf Augenhöhe befinden müssten, sogar auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft zurückgreifen. Donior Islamov (75 G) gewann dann auch entsprechend deutlich gegen den Ex-Wittener Pascal Wittke, holte vier Teamzähler. Gleiches gelang auch Routinier Mirko Englich (130 G) der technisch überlegen gegen Ethan Louis Webster gewann.



Weitere Punktgewinne gingen am Feiertag an Romeo Bernhardt (61 G; ohne Gegner) und Jugendringer Kamil Genzheev (80 F; 3:0), der seinen 20 Jahre älteren Widersacher Dennis Kovacs (34) sicher unter Kontrolle hatte. Youngster Mika Noel Labes, der sich unlängst eine schmerzhafte Verletzung an einer Rippe zugezogen hatte, konnte gegen Kirchlinde nicht antreten - da gingen die vier Zähler ohne Kampf an den Dortmunder. Am Samstag (19.30 Uhr, Ostermannhalle) geht’s gegen den AC Köln-Mülheim.

