Schaffen die Handballerinnen des HSV Herbede den Sprung in die dritte Runde des Kreispokals? Am Donnerstag (20.20 Uhr) ist das Team von Trainer Uli Müller beim Bochumer HC zu Gast - eine durchaus lösbare, aber sicherlich auch anspruchsvolle Aufgabe.

Nachdem die Herbederinnen zuletzt in der Meisterschaft eher durchwachsene Leistungen an den Tag gelegt haben, könnte sich die HSV-Sieben nun in Bochum ein wenig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen. Der BHC belegt in der Parallelstaffel (Gr. 3) den neunten Platz, hat bislang 4:10-Punkte gesammelt. Zuletzt fingen sich die Bochumerinnen eine deftige 22:34-Niederlage beim Lokalrivalen TV Wattenscheid 01.

In der Liga zuletzt schwacher HSV-Auftritt in Hemer

Herbedes Anna Wieczorek kämpft in der Landesliga mit ihrem Team gegen den Abstieg. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Die Herbederinnen erlebten derweil nach dem ersten Saisonsieg gegen die SG Ruhrtal (33:15) und zwei ganz starken Leistungen gegen die SG ETSV Ruhrtal II (25:26) und gegen die HSG Gevelsberg-Silschede (23:24) einen Einbruch, mussten sich dem HTV Hemer mit 12:24 geschlagen geben - sehr zum Unwillen von Trainer Uli Müller, der eine vor allem offensiv bedenkliche Leistung seines Teams sah. Beim HSV Herbede steht und fällt derzeit die Leistung auch mit der personellen Besetzung. Hat die Müller-Sieben ihr bestes Team auf dem Feld, dann ist von Tina Hausherr, Martina Scholz und Co. einiges zu erwarten. In Bochum jedenfalls wollen sich die Wittenerin richtig ‘reinknien, um sich auch für die bevorstehende Aufgabe in der Liga daheim gegen die HSG Lüdenscheid (Samstag, 17.30 Uhr) neues Selbstbewusstsein zu holen.