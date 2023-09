HSV Herbede startet mit neuem Torwart, aber großen Sorgen

Witten. Für die Handballer des HSV Herbede beginnt die Landesliga-Saison beim VfS 59 Warstein. Gerne hätten sie die Partie auf einen anderen Tag gelegt.

Der HSV Herbede steigt am Wochenende endlich in die Handball-Saison ein. Trainer Marko Weiß hätte nach zwei Spielerverlegungen aber auch das dritte Landesliga-Match beim VfS 59 Warstein (Samstag, 19.45 Uhr) gerne auf einen anderen Tag terminiert.

Von einer vollen Besetzung kann beim HSV nämlich erneut nicht die Rede sein. Zwar gehen drei Absagen auf das Konto einer Hochzeit, doch es gibt auch noch genügend Verletzte und Ausfälle. Felix Windfuhr hat sich am Mittwoch im Training am Finger verletzt, und Marko Weiß befürchtet eine Knorpelverletzung: „Ich hoffe aber, dass er irgendwie spielen kann.“

Titus Schnur muss 60 Minuten zwischen den Pfosten des HSV Herbede stehen

Mit Titus Schnur haben die Herbeder jetzt noch einen Torwart vom TuS Bommern geholt. Marko Weiß war von den ersten Trainingsleistungen angetan, und am Samstag ist Titus Schnur auch gleich gefordert. Da Silas Bentlage krank ist, wird der neue Mann 60 Minuten zwischen den Pfosten stehen müssen.

Der VfS 59 Warstein belegte in der vergangenen Saison in einer anderen Gruppe den zweiten Platz. Die Sauerländer starteten aber vor zwei Wochen mit einer deftigen 19:37-Niederlage beim RSVE Siegen in die neue Spielzeit. Marko Weiß hat sich das Spiel angesehen und warnt vor voreiligen Schlüssen: „Die Warsteiner waren nur zu neunt. Der stärkste Rückraumspieler, im vergangenen Jahr Torschützenkönig der Liga, fehlte, und auch andere Leistungsträger waren nicht dabei.“ Diese seien aber aller mittlerweile gesund, so dass der HSV Herbede auf eine ganz andere Mannschaft treffen wird.

Herbedes Trainer Marko Weiß erklärt den RSVE Siegen zum Top-Favoriten

Im Siegerland hat Marko Weiß auch seinen Meisterschaftsfavoriten gesehen: „Der RSVE Siegen hat eine Mannschaft, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Ich glaube nicht, dass die mal ein Spiel verlieren werden.“ Seinem Team sagt der Coach wieder eine schwierige Saison voraus. Das tat er allerdings auch im vergangenen Jahr, und da hat der Aufsteiger den Klassenerhalt am Ende doch recht locker geschafft. Marko Weiß sieht nun aber einen andere Situation: „Man wird nun noch einmal eine Liga streichen, so dass es wieder eine Menge Absteiger gibt. Die schwachen Teams sind aber schon im vergangenen Jahr abgestiegen.“

Um erneut den Klassenerhalt zu schaffen, müssen aber beim HSV am besten alle Spieler fit sein. Ob und wann Till Filter, die Nummer eins im Tor, wieder zurückkommt, wird erst in den kommenden Wochen feststehen. Auch Torhüter Benedikt Lange wird noch länger fehlen. „Das nächste Match gegen Olpe müssen wir noch überstehen. Dann kommen auch Jonathan Windfuhr und Matthias Schmitz wieder zurück“, sagt Marko Weiß.

