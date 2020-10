HSV Herbede startet auswärts, TuS Bommern II daheim

Witten. Die Handball-Bezirksliga geht am Wochenende los. Der HSV Herbede muss in Hattingen ‘ran, die Reserve des TuS Bommern ist daheim klarer Favorit.

Es geht wieder los, die ersten Punktspiele der Handballer stehen an. Auf den HSV Herbede wartet in der Bezirksliga gleich ein schweres Auswärtsspiel. Die Reserve des TuS Bommern hofft daheim auf einen erfolgreichen Saisonstart.

TuS Bommern II – SG Linden-Dahlhausen (Sa. 17.30, Sportzentrum, Bommerfelder Ring). Das Match ist ein Neuauflage des Kellerduells der letzten Saison, in der die Gäste Letzter und die Bommeraner Vorletzter wurden. Der neue TuS-Coach Nils Krefter sieht daher zwar keinen Grund, übermütig in die Partie zu gehen, ist aber dennoch zuversichtlich: „Wir haben unsere letzten beiden Testspiele gegen Hohenlimburg und Lüdenscheid mit fünf Toren Differenz gewonnen. Da habe ich viele gute Dinge gesehen.“

Krefter begann die Vorbereitung mit 25 Spielern, mittlerweile hat er sein Team auf 16 Spieler reduziert. Es fehlen sogar noch einige verletzte Akteure, die Chancen auf einen Platz im Kader haben. So wird am Samstag Felix Jungermann nicht dabei sein. Der Trainer hat die Verteidigungssysteme flexibilisiert: „Wir können nun schnell von einer 6:0- auf eine 5:1-Deckung wechseln. Zudem werden wir im Umschaltspiel unsere Grundschnelligkeit ausspielen.“ Krefter legt Wert darauf, dass seine Spieler die Systeme genau umsetzen: „Ich bestehe auf einer unbedingten Disziplin, sowohl auf dem Feld als auch auf der Bank.“

TuS Hattingen II – HSV Herbede (So. 15 Uhr, Kreissporthalle, Goethestr.). Trainer Marco Weiss ist mit dem Spielplan sehr unzufrieden: „Wir starten mit zwei Auswärtsspielen bei Reservemannschaften. Da ist immer mit zu rechnen, dass dort Spieler aus der ersten Mannschaft mit dabei sind.“ Daher ist er sich nicht so sicher, ob er am Sonntag auf die Mannschaft trifft, die er am letzten Wochenende noch beobachtet hat: „Gegen dieses Team hätten wir auf jeden Fall eine Siegchance.“

Nach hohem Rückstand in Wellinghofen noch ein Sieg für HSV Herbede

Die Herbeder haben in den letzten Testspielen drei Siege eingefahren, und in Wellinghofen nach einer schlechten ersten Halbzeit sogar noch einen 5:13-Rückstand aufgeholt. Die Bezirksliga sei in diesem Jahr sehr ausgeglichen, ist Weiss überzeugt: „Ich sehe zwar die ETG Recklinghausen und auch Westfalia Welper oben, aber eigentlich kann jeder jeden schlagen.“

Allerdings haben die Herbeder am Wochenende einige Personalprobleme. Dominik Mazurek und Erik Schulte fallen ebenso aus wie Till Filter und Jonathan Windfuhr. Um neben Benedikt Lange einen zweiten Torwart einsetzen zu können, holt Weiss wieder „Oldie“ Sven Jansen in seinen Kader.