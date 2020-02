HSV Herbede: So geht die Rechnung für den Klassenerhalt

Witten. Trainer Ulrich Müller hat einen Plan, wie seine Handballerinnen in der Liga bleiben. Dazu gehört, unbedingt am Sonntag gegen Ruhrtal zu gewinnen.

Die Landesliga-Handballerinnen des HSV Herbede haben selten Spiele, die sie unbedingt gewinnen müssen. Die Partie beim Tabellenletzten SG Ruhrtal am Sonntag um 17 gehört aber in diese Kategorie. In der Ruhrtalhalle in Arnsberg-Oeventrop trifft die Mannschaft von Ulrich Müller auf das einzige Team der Liga, das sowohl weniger Tore geworfen als auch mehr kassiert hat als sie selber. Der Herbeder Trainer hat schon eine Rechnung aufgemacht.

„Wir brauchen mindestens neun, wenn nicht zehn Punkte um in der Liga zu bleiben“, rechnet er vor. „Dazu brauchen wir noch drei Siege. In diese habe ich die Partie in Ruhrtal eingeplant.“

Eine Niederlage würde fast schon den Abstieg bedeuten

Sollte seine Mannschaft am Sonntag also nicht gewinnen, hält Müller den Abstieg schon für so gut wie unausweichlich.

Das Hinspiel ging deutlich mit 33:15 an den HSV, und damals war der Unterschied schon sehr deutlich. Personell sieht es bei den Herbederinnen so durchwachsen aus wie immer: „Einige Frauen sind krank, andere verletzt oder haben familiäre Termine. Ich weiß wieder erst am Sonntag wer alles dabei sein kann.“

Doch egal wer auf dem Feld steht, die Punkte am Sonntag müssen nach Herbede gehen.