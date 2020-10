Die Bezirksliga-Handballer des HSV Herbede haben die befürchtete Auftaktniederlage in Hattingen einstecken müssen. Der TuS Bommern II setzte sich hingegen gegen Linden-Dahlhausen durch. Die HSV-Frauen brachten zwei Punkte aus Recklinghausen mit.

TuS Hat. II - HSV Herbede 28:23 (14:10)

Während Marco Weiss noch einige kurzfristige Absagen verkraften musste, traten die Gastgeber in voller Besetzung an. Der HSV-Coach sagte: „Mindestens vier von ihnen spielen häufiger in der ersten Mannschaft.“

Auf jeden Fall stellten die Gastgeber ein anderes Team, als Weiss beobachtet hatte. Bis zum 10:10 (26.) war es eine ausgeglichen Partie. Allerdings begingen die Gäste dann in kürzester Zeit einige Leichtsinnsfehler, die die Hattinger konsequent zu einer 14:10-Pausenführung nutzten. Alexander Czekarwski musst in der 42. Minute vom Feld, da er sich von einem unabsichtlichen Schlag ins Gesicht eine blutende Wunde zugezogen hatte. Zudem machte sich bemerkbar, dass Matthias Schmitz der einzige Spieler für die Mittelposition war und seine Kräfte langsam schwanden.

Als die Hattinger zwischen der 41. und 50 Minuten von 18:16 auf 25:16 davonzogen, gab es für die Herbeder nicht mehr viel zu gewinnen.

HSV: Lange, Jansen; Busch (1), Czekarwski (4), Schmitz (4), Windfuhr (2), Hake (1), Brämer, Hoffmann, Filla (2), Bottländer (1), Radtke (4/3), Haupt (4),Vohmann.

TuS Bom. II - Linden Dahl. 23:18 (10:8)

Der Bommeraner Sieg war am Samstag nie in Gefahr. Allerdings gelang es den Gastgebern in der ersten Halbzeit nie, sich deutlich abzusetzen. Trainer Nils Krefter musste zusehen, wie sein Team etliche Chancen vergab. So stand es zur Pause gerade einmal 10:8 für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die bessere Mannschaft aber durch. Angeführt von Fabian und Marius Jung, die beide eine starke Leistung zeigten, setzten sich die Gastgeber langsam aber sicher ab. Zudem war Keeper Johannes Maiwald ein sicher Rückhalt, der mit etlichen tollen Paraden viele Würfe abwehrte. Mit dem 19:14 war die Partie entschieden.

TuS: Maiwald, Schnur, Bentlage; Grajar (6), Marius Jung (3), Fabian Jung (4), Bartels, Frank, Kuhndt (2), Schreiber, Mallach, Prior (5), Körner (3)

Bezirksliga Frauen

PSV Reck. III - HSV Herbede 18:23 (9:8)

Trainer Tim Schacht freute sich über die Leistung seiner Mannschaft: „Wir hatten nur ein Testspiel, und anfangs merkte man, dass wir noch nicht ganz eingespielt haben.

Im ersten Durchgang lag der HSV meist zurück und ging mit einem 8:9 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit lief es aber richtig gut.“

Ein besonderes Lob verdiente sich Emily Isemann. Sie warf zwar nur zwei Tore, war aber von der Recklinghäuser Abwehr oft nur durch Fouls zu stoppen. So holte sie viele Freiwürfe und einige Siebenmeter heraus. Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste das Geschehen und lagen nach 46 Minuten mit 16:12 vorn. Dieser Vorsprung geriet nicht mehr in Gefahr

HSV: Gust, Barabasch; Mortier (3), Raida (2), Ullerich (3), Schoumakers, Kaminsky (1/1), Sandner (1), Stegemann (2), Becker, Stefanski (6/4), Isemann (2).