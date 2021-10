HSV Herbede glückt ein schmerzhafter Pflichtsieg

Marl. Bezirksligist HSV Herbede bleibt den Spitzenteams auf den Fersen. Der 36:30-Erfolg beim VfL Hüls tat einem Wittener aber ganz besonders weh.

Die Bezirksliga-Handballer des HSV Herbede haben am Samstagabend ihre Pflicht erfüllt und das Nachholspiel beim VfL Hüls mit 36:30 (18:16) für sich entschieden. Mit drei Siegen nach vier Partien liegt die Mannschaft von Trainer Marko Weiß damit weiterhin gut im Rennen.

Gegen den Liga-Neuling aus Marl gerieten die HSV-Herren nur anfang kurzzeitig in Rückstand (1:2), bekamen die Versuche der Gastgeber danach aber immer besser in den Griff und arbeiteten sich bis zur elften Minute eine 7:3-Führung heraus. In dieser Phase trumpften die Wittener immer wieder mit ihren wurfstarken Rückraumakteuren Dominik Mazurek und Alexander Czerkawski. Bis auf 10:5 (16.) setzten sich die Schwarz-Weißen ab, die trotzdem noch einige gute Möglichkeiten ausließen.

Herbedes Mazurek kassiert heftigen Schlag gegen die Zähne

Dann aber gab’s einen kleinen Bruch im Spiel der Weiß-Sieben, denn Mazurek hatte in einem rustikalen Zweikampf einen Schlag gegen den Oberkiefer bekommen, wodurch zwei Schneidezähne in Mitleidenschaft gerieten. Bis zur Pause setzte der Rückraumschütze aus. „Dass er nachher noch mal mitgespielt hat, rechne ich ihm hoch an“, so Marko Weiß. Mazurek wurde nach der Partie in eine Zahnklinik gebracht, um Schlimmeres zu verhindern.

Spätestens nach dem 14:9 (24.) ging die Ordnung im Spiel des HSV ein wenig verloren, so kam der VfL Hüls bis zur Pause noch auf 16:18 heran. Auch nach dem Wechsel blieb es lange eng, die Marler schnupperten beim Stande von 19:20 (34.) und 22:23 (41.) sogar am Ausgleich. Doch vor allem Routinier Walter Haupt, der lange auf der Bank schmoren musste, setzte jetzt die Akzente, bekam dafür später auch ein Lob vom Trainer. Er traf selbst, brachte seine Nebenleute gut ins Spiel oder holte Strafwürfe heraus. So setzte sich Herbede auf fünf, sechs Tore ab, sorgte spätestens mit dem 32:25 (50.) für die Vorentscheidung. Zuvor schwächten sich die Marler durch einen Platzverweis nach einem rüden Foul an Walter Haupt selbst.

Nächste Partie erst am 7. November in Hattingen

„Wir suchen immer noch ein wenig unseren Rhythmus, aber es wird langsam besser“, sagte HSV-Coach Marko Weiß. Er hatte die Marler zuvor beobachtet, hatte daher seine Deckungsvariation verändert. „Das ist voll aufgegangen“, freute sich der Trainer, der nun mit seinem Team erst am 7. November (beim TuS Hattingen II) wieder um Punkte spielen muss.

HSV: Filter, Gajowski; Busch (3), M. Windfuhr (1), Bottländer (1), Meuren, Schmitz (4), Czerkawski (6/1), Schulte (1), Hake (2), Hoffmann (2), Radtke (5/3), Mazurek (7), Haupt (2), J. Windfuhr (2).