HSV Herbede fühlt sich bei Niederlage in Gladbeck verpfiffen

Die beiden Handball-Bezirksligisten haben am Wochenende Auswärtsniederlagen bezogen. Der HSV Herbede haderte in Gladbeck mit dem Schiedsrichter. Die Reserve des TuS Bommern ging nach der Pause in Brechten unter.



TV Gladbeck - Herbede 23:21 (13:11) Herbedes Trainer Marko Weiß war nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen: „Wir haben 18 Zeitstrafen bekommen, Gladbeck nur eine. Somit haben wir mehr als eine Halbzeit in Unterzahl gespielt.“ Einige Male standen die Gäste mit vier Spielern gegen sechs auf dem Feld, und zudem bekamen Dorian Trösken und Dominik Filla rote Karten nach drei Zeitstrafen.

Unabhängig davon war es auch eine ganz schlechte Leistung von beiden Mannschaften gewesen. Die Begegnung in Gladbeck hatte nur selten Bezirksliga-Niveau und war auf beiden Seiten mit Fehlern durchsetzt.



Herbede gleicht kurz vor der Pause aus

Die Gäste gerieten zwar mit 4:8 in Rückstand (15.), glichen aber wieder zum 11:11 aus (27). Doch nach zwei Zeitstrafen ging der HSV mit einem 11:13 in die Pause.

Die Herbeder spielten auch nach der Pause nur ganz selten mit sechs Feldspielern und in der 35. Minute sahen sie sich einem 12:17 gegenüber. Die Weiß-Sieben kämpfte sich wieder heran, verwarf beim 19:20 sogar einen Siebenmeter. Anschließend fehlte die Kraft, das Spiel noch zu drehen.

HSV: Filter, Lange; Bottländer (1), Peeren, Schmitz (2), Busch, Marius Windfuhr (1), Hake (4), Hoffmann (4), Trösken (3), Schulte (1), Filla (1), Schauer.



TV Brechen - Bommern II 29:18 (13:11)

In der ersten Halbzeit sah es so aus, als sollten die Bommeraner zumindest mit einem akzeptablen Ergebnis oder gar mehr aus Brechten zurückkehren. Es gab zwar eine Schwächephase, die zu einem 6:12-Rückstand führte (21.), doch bis zur Pause hatte sich das Team Jens Bergers wieder auf 11:13 herangekämpft.

Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang per Siebenmeter sogar das 12:13 (34.) aber dann brachen alle Dämme. Jens Berger gruselte es: „Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das fing bei den Torhütern an, setzte sich bei technischen Fehlern fort und endete in einer miserablen Chancenauswertung.“

Abstiegsplatz ist weiter drei Punkte entfernt

Das machte sich natürlich auch auf der Anzeigentafel bemerkbar. In der 49. Minute lagen die Gäste schon mit zehn Toren hinten (14:24), und alle waren froh, als das Spiel endlich beendet war. Der Rückstand des TuS auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt weiterhin drei Punkte.

TuS: Kilfitt, Maybach; Menne, Buchholz (1), Malach (2), Prior (3), Drewes (2) , Lichota, Jungermann (1), Berger, Jung (7), Berger, Frank (1), Bartels (1), Körner.