HSG Annen-Rüdinghausen düpiert Spitzenreiter Schalke 04

Witten Die C-Jugend der HSG-Annen Rüdinghausen macht sich schon vor Weihnachten selbst ein Geschenk. Der Sieg kommt einem Coup gleich.

Es gibt sie doch noch, die kleinen Geschenke in der Vorweihnachtszeit. Eines davon haben sich die Handball-Talente der männlichen C-Jugend der HSG Annen-Rüdinghausen bereits am 3. Dezember im Spitzenspiel der Bezirksliga gegen den FC Schalke 04 selbst gemacht.

Dank einer bärenstarken Leistung gelang ein 36:26-Erfolg über die zuvor verlustpunktfreien Schalker. Die HSG setzt sich somit auf Rang zwei der Tabelle fest. Noch führen die Gelsenkirchener mit 16:2-Punkten. Die Wittener haben 14:2-Punkte und somit noch eine Partie weniger absolviert.

Für den Gelsenkirchener Nachwuchs lief es schon vor Spielbeginn nicht. Zunächst musste das Team durch kurzfristige Absagen mit Spielern der Zweitvertretung aufgefüllt werden, dann wurden auch noch die Trikots in Gelsenkirchen vergessen. Es war ein ungewohntes Bild, dass sich die Wittener daher ganz alleine in der Halle warmmachen mussten. Mit zehn Minuten Verspätung wurde das Spiel dann aber angepfiffen.

HSG Annen-Rüdinghausen führt zur Pause gegen den FC Schalke 04 mit 17:11

Die HSG konnte sich schnell etwas absetzen. Nach fünf Minuten führte sie bereits mit 4:1. Die Anspannung war bei allen Beteiligten in der Halle zu fühlen. Auch eine Auszeit der Schalker sorgte nicht für den gewünschten Umschwung. Zur Pause führte die HSG mit 17:11 und schnupperte bereits am späteren Erfolg, von dem vorher kaum einer zu träumen gewagt hatte.

Vor allem der geschlossenen Mannschaftsleistung, der starken Abwehr im Zentrum und der Torgefährlichkeit auf jeder Position war es zu verdanken, dass man nach 25 Minuten das Spiel in der Hand hatte. So führten nahezu sämtliche Aktionen auf den Rückraumpositionen zu Torerfolgen und ein ums andere Mal gelang es Lasse Massat den überzeugenden Fyn-Maurice Lenz in Szene zu setzen.

Bis zum Ende liefen die Schalker offensiv gegen eine stark verteidigende Rüdinghauser Abwehr an und warfen in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale. Eine offensive Deckung ab der Mittellinie führte zwar aus Wittener Sicht zu zwei Gegentreffern, konnte jedoch nichts mehr am verdienten 36:26 Siege gegen den FC Schalke ändern.

