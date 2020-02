Heute vor fünf Jahren: Das Ende der Spvgg. 92/30 Witten

Witten. Markus Nowak war einer der letzten, die am Husemannplatz kämpften. Er schaut mit Sorge auf die Entwicklung der Fußballvereine in Witten.

Vor fünf Jahren, am 21. Februar 2015, meldete die WAZ: „Die Spvgg. 92/30 Witten streicht die Segel“. Aufgrund hoher Zahlungsrückstände musste der Fusionsverein seine beiden Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Einer der letzten, die am Husemannplatz kämpften, war Markus Nowak, damals kommissarischer Geschäftsführer und heute Jugendtrainer bei der DJK TuS Ruhrtal.

1Herr Nowak, wenn Sie fünf Jahre zurückblicken: Was sind Ihre Erinnerungen an das Ende der Spvgg. 92/30?

Natürlich schlechte. Ich war kommissarischer Geschäftsführer, aber das Kind war schon vorher in den Brunnen gefallen. Immer wieder kamen neue Hiobsbotschaften, neue Rechnungen, so dass es einfach nicht mehr weiterging.

2Überschattet das Ihre ganze Erinnerung an die Zeit am Husemannplatz?

Nein. Ich war ja sechs oder sieben Jahre da, habe verschiedene Mannschaften trainiert, bevor ich in der Geschäftsführung eingestiegen sind. Es war toll mit den Leuten, die dort dabei waren, zwischenzeitlich hatten wir sogar drei Mannschaften. Mit Wolfgang Türk und Olaf Bergel zum Beispiel hat es richtig Spaß gemacht, wir haben versucht, etwas zu bewegen. Negativ wurde es erst dann, als klar wurde, wie viele alte offene Rechnungen und Zahlungsrückstände der Verein eigentlich hatte.

3In den vergangenen Jahren sind mehrere Vereine in Witten verschwunden. Wie sehen Sie die Entwicklung des Wittener Fußballs insgesamt?

Ich sehe es ja bei uns in der A-Jugend: Früher hatten wir 14 A-Jugendmannschaften in Witten, heute sind es sechs. Die Wittener Vereine sind auch auf nachwuchs aus Bochum oder Dortmund angewiesen. Und wenn die Vereine sich nicht dazu aufraffen können, aufeinander zuzugehen und zusammenzuarbeiten, dann wird es in den nächsten fünf oder zehn Jahren wohl so weitergehen.